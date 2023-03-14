Signature倒閉 3日兩銀行結業

外電引述消息人士透露，Signature Bank在美國周一（13日）早上之前尋找買家或其他解決方案支撐財務狀况，但未能及時完成出售。Signature Bank董事會成員Barney Frank表示，在矽谷銀行倒閉當日，Signature Bank遭遇數十億美元的擠提。美國財政部、聯儲局和FDIC發布聯合聲明宣布指，Signature Bank有跟矽谷銀行類似的系統性風險，因此該行被勒令關閉。FDIC表示，該行客戶將能取回所有存款，包括超過當局保險額25萬美元限額的款項。

Signature Bank於2001年成立，是虛擬貨幣行業主要銀行之一，在2022年初其有約27％的存款是來自數字資產客戶。據申報文件顯示，截至去年底該行總資產達1104億美元，總存款886億美元。

或影響虛幣業與銀行聯繫

受加密貨幣交易所FTX 破產事件影響，Signature Bank於去年底拒絕部分加密貨幣客戶，亦切斷最大加密貨幣交易所幣安的國際業務聯繫，但舉措未能安撫投資者情緒。短時間內兩大銀行倒閉，或進一步切斷虛擬貨幣行業與受美國監管機構保障銀行聯繫。

（綜合報道）

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