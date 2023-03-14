丘鈦科技去年少賺八成 不派末期息

【明報專訊】手機設備股丘鈦科技（1478）昨日公布去年業績，全年純利倒退八成至1.7億元（人民幣，下同）。不派末期股息，去年同期派4.2港仙。丘鈦科技預計，隨着內地防疫放寬，有利推動今年高端手機銷售。丘鈦科技昨日收報4.69港元， 全日升3.5％。
手機需求疲軟 拖累產品平均銷售單價
受經濟增長放緩，高端智能手機需求疲軟，拖累產品平均銷售單價，丘鈦全年收入減少26.3％至137.59億元，毛利按年大跌近七成至5.41億元，毛利率按年跌5.5個百分點至3.9％。
丘鈦科技預計，今年智能手機、智能駕駛等行業恢復增長，將為攝像頭模組和指紋識別模組增長帶來動力，消費者的購買能力和信心恢復，亦有利高端手機銷售。今年目標提升3200萬像素及其他領域的攝像頭模組銷售佔比至35%以上，按年升5個百分點；而非手機領域攝像頭模組銷量增長不低於50%。
去年應用於手機的攝像頭模組銷售按年跌12.4%，平均銷售單價跌15.8%。指紋識別模組的銷售跌2.7%，平均銷售單價跌34.8%。由於銷售下跌，產能利用率下跌，製造成本上升，IoT和車載攝像頭模組業務仍處於開拓階段，加上人民幣兌美元匯率劇烈波動導致成本明顯上漲，以致去年毛利率大跌。