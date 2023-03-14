丘鈦科技去年少賺八成 不派末期息

手機需求疲軟 拖累產品平均銷售單價

受經濟增長放緩，高端智能手機需求疲軟，拖累產品平均銷售單價，丘鈦全年收入減少26.3％至137.59億元，毛利按年大跌近七成至5.41億元，毛利率按年跌5.5個百分點至3.9％。

丘鈦科技預計，今年智能手機、智能駕駛等行業恢復增長，將為攝像頭模組和指紋識別模組增長帶來動力，消費者的購買能力和信心恢復，亦有利高端手機銷售。今年目標提升3200萬像素及其他領域的攝像頭模組銷售佔比至35%以上，按年升5個百分點；而非手機領域攝像頭模組銷量增長不低於50%。

去年應用於手機的攝像頭模組銷售按年跌12.4%，平均銷售單價跌15.8%。指紋識別模組的銷售跌2.7%，平均銷售單價跌34.8%。由於銷售下跌，產能利用率下跌，製造成本上升，IoT和車載攝像頭模組業務仍處於開拓階段，加上人民幣兌美元匯率劇烈波動導致成本明顯上漲，以致去年毛利率大跌。