聯交所去年審理126上市申請 按年升6%

【明報專訊】港交所（0388）全資附屬公司聯交所刊發《2022年上市委員會報告》，回顧上市委員會2022年的工作並展望2023年及以後的政策方向。年內上市委員會審理了126宗上市申請，較2021年增加7宗或5.9%；覆核個案由2021年18宗減少至6宗；紀律個案則維持29宗。過去一年內有10家於美國上市的大中華發行人回港上市，其中6家選擇作雙重主要上市，例如知乎（2390）、嗶哩嗶哩（9626）和阿里巴巴（9988）。香港市場年內亦首次有5家SPAC上市，總集資額達50億元，另有9家SPAC上市申請處理中。
報告內又列示最新統計顯示，根據《上市規則》的生物科技、SPAC及第二上市的新股，佔總市值20%，按年跌一個百分點。日均成交227.9億元，按年減少63.26億元；該等股份佔市場成交23%，則按年增加3個百分點。根據港交所2022年市場統計數據，除SPAC之外，不同投票權架構、生物科技、第二上市渠道的新股數量都有下降，當中跌幅最大的生物科技公司由20家減少至8家，跌六成。
擬擴AI運用 審閱ESG報告
根據報告，上市科於去年3月，擴展了人工智能分析工具的功能，以協助審閱業績公告，包括即時識別發行人有否遺漏《上市規則》下的披露要求、通過應用內置算法來識別潛在的重大監管問題。該科擬進一步擴大對人工智能技術的運用，將有關技術應用於審閱其他類型的文件，並包括ESG報告。