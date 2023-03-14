碧桂園盈警 料去年純利急挫九成 龍光預告蝕逾70億 內房股價當災

明報記者 方楚茵

對於2022財年盈轉虧，碧桂園表示主要因房地產市場下行的影響，去年部分低毛利項目結轉，導致房地產業務結轉毛利率下降；對物業項目計提的減值增加；及外匯波動造成預期匯兌淨損失所致。

碧桂園：獲逾3000億元意向授信

不過董事會強調，上述盈利影響因素多為非現金性質。同時披露公司已先後與數十家銀行簽署戰略合作協議，獲得逾3000億元意向綜合授信支持；以及集團圍繞可動用現金的核心管理目標，保持穩健財務水平和運營狀况，淨負債率長期保持低位，維持良好信用記錄。

至於已違約的小型內房龍光（3380）亦預警2022財年將錄得淨虧損約70億至90億元，預期虧損受新冠病毒疫情影響導致工程進度延緩，年內結轉體量下跌，確認收入減少；集團披露，首席債務管理官已開始將延期方案草稿發送給境外債權人及其顧問。

對於內房、物管股連環盈警，券商銀河聯昌指出，儘管市場早有預期，但相信盈警股的股價將持續受壓，特別是市場情緒受到矽谷銀行（SVB）（美：SIVB）事件影響。

該行表示，即將來臨的業績公布期，物管股及內房股中可能出現分化，國央企業績應會跑贏，核心盈利增長將由跌15%至增長20%，至於部分已出險的內房或受母企影響的物管業績將會非常差，盈利至少跌50%，甚或虧損，主要因利潤急劇下降、減值損失等。

佳兆業股價跌27% 正榮跌16%

股價方面，小型內房當災，上周首隻復牌的佳兆業（1638）昨再跌26.52%、正榮（6158）跌15.63%、旭輝跌8.97%、龍光跌8.42%、碧桂園亦要跌4.11%；相反擁國企背景的內房企穩，萬科（2202）升0.97%、中海外（0688）升0.52%等。

物管股方面，中奧到家（1538）昨跌16.33%、時代鄰里（9928）跌3.9%、融創服務（1516）跌3.68%、碧桂園服務（6098）跌2.69%、旭輝永升（1995）跌2.44%等。