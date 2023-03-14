藍塘道公務員合作社地盤放售 市值3.6億

上述藍塘道111至117號住宅地盤，為公務員合作社，現集合全數100%不可分割業權，委託第一太平戴維斯放售，物業佔地約10,360方呎，提交意向書的截止日期為5月2日。第一太平戴維斯投資部董事胡子申指，物業現有實用面積共12,686方呎，若參考近月大坑道龍風臺以每方呎樓面地價約2.85萬元成交計，上述物業市值約3.6億元。胡又指，新買家補地價後，可重建成約21,762方呎的獨立屋或分層住宅。胡補充，項目屬區內罕有的大面積地皮供應，現乘着本港通關復常、地產市場開始重拾動力之際推出，預料將吸引投資者及發展商垂青。

樂聲電子放售深水灣道39號屋

另一方面，持有不少豪宅項目的樂聲電子（0213），據悉新近亦放售深水灣道39號雙號屋，實用面積2939方呎，4房間隔，連2260方呎花園及498方呎平台，享海景，估值約3.08億元，實呎約10.47萬元，物業可以「賣殼」（即以公司股權轉讓形式）出售。翻查資料，樂聲電子2020年初斥約1.7億元，向紡織業富商呂培安及有關人士購入，最新估值較3年前高約1.38億元或約八成。

不過，要數近日最矚目的豪宅放盤，必然為原由恒大（3333）創辦人許家印持有、後來被銀行接管的山頂布力徑10號B屋，該屋實用面積5171方呎，若以市值約8.8億元計，實呎即逾17萬元。項目已接獲數十組買家查詢，當中約三成為內地客，料本月下旬選定買家。