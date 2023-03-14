陳少霞斥3200萬 「首置」買康樂園

資料顯示，康樂園26街雙號屋，實用1628方呎，上月以3200萬元售出，實呎19,656元，買家以陳少霞（CHAN SIU HA CHERIE）作登記，中、英文名字均與前女藝人陳少霞相同。陳少霞今次入市，只需付樓價4.25%印花稅，即以首置身分入市。原業主2011年以2800萬元購入，帳面僅獲利400萬元或14%。

新港人3878萬購御龍山4房戶

另新香港人購買力亦不容忽視，美聯助理聯席董事廖粕光表示，御龍山9座高層A室，屬實用1845方呎4房雙套大宅，獲來港滿7年的新香港人以3878萬元、實呎21,019元購入。原業主2017年3700萬元購入，持貨逾5年，帳面獲利178萬元或近5%，但連使費計後料實蝕約62萬元或約2%。

此外，以往罕錄帳面獲利的北角維港頌，亦錄得帳面獲利成交。中原高級分區營業經理施長達稱，維港頌3座中層A室，實用1034方呎，3房1套間隔，望海景，附裝修，以3015萬元成交，實呎29,159元，買家為換樓客。原業主2017年2696萬元一手購入，帳面獲利319萬元或12%。

美孚4房1600萬沽 低市價13％

另外，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨3期百老滙街62號中高層C室，實用1327方呎，4房1套間隔，以1600萬元成交，實呎12,057元。成交價雖比市價1800萬元低約13%，但由於原業主早於1987年1月僅以160萬元購入，帳面大賺1440萬元或9倍。中原副分區營業經理葉浩麟表示，天水圍嘉湖山莊美湖居2座頂層連天台特色戶，實用544方呎，3房間隔，獲換樓客以580萬元承接、實呎10,662元。原業主2011年9月287.3萬元買入，帳面獲利292.7萬元或逾1倍。