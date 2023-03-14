內地客佔成交比重逾一成 11年季度新高

【明報專訊】本港和內地封關達3年之久，內地客赴港置業的成交量亦於期內大跌。據美聯物業統計，由2017年至2019年，買家印花稅（BSD）入市成交，平均每月涉及的宗數約263宗，但2020年至2022年、即疫情期間，平均每月涉BSD成交個案僅約64宗，即下降約76%。美聯物業住宅部營運總監張子存指出，按上述數據推算，封關期間平均每月被壓抑的BSD購買力約200宗，3年即合共約7200宗，相信全面通關後，具內地背景買家的購買力將會陸續釋放，推動相關成交。
美聯料被壓抑購買力將爆發
惟自去年第四季開始，具內地背景的新香港人已積極入市。張指出，內地買家短期內未必立刻來港入市，購買力主要來自本地及居港的「新香港人」。據美聯物業數據顯示，以姓名推算，去年第4季「新香港人」買家（去年第4季尚未通關，因此估計「新香港人」為主力買家），佔整體成交11%，而自2012年第三季以來，首次重返雙位數水平，創11年來的季度新高。
張續指，在全面通關、放寬防疫政策與「搶人才」措施的配合下，具內地背景買家對本港樓市的購買力將逐漸釋放，加上本港樓價仍未重返高位，構成入市誘因。
另外，港府致力「搶人才」，將為本港注入新人力及資金，尤其新推出的「高才通」計劃，預計每年可吸引4.5萬名精英，當中大部分料為內地專才，為本港物業買賣及租賃市場均帶來新動力。