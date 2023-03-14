內地客佔成交比重逾一成 11年季度新高

美聯料被壓抑購買力將爆發

惟自去年第四季開始，具內地背景的新香港人已積極入市。張指出，內地買家短期內未必立刻來港入市，購買力主要來自本地及居港的「新香港人」。據美聯物業數據顯示，以姓名推算，去年第4季「新香港人」買家（去年第4季尚未通關，因此估計「新香港人」為主力買家），佔整體成交11%，而自2012年第三季以來，首次重返雙位數水平，創11年來的季度新高。

張續指，在全面通關、放寬防疫政策與「搶人才」措施的配合下，具內地背景買家對本港樓市的購買力將逐漸釋放，加上本港樓價仍未重返高位，構成入市誘因。

另外，港府致力「搶人才」，將為本港注入新人力及資金，尤其新推出的「高才通」計劃，預計每年可吸引4.5萬名精英，當中大部分料為內地專才，為本港物業買賣及租賃市場均帶來新動力。