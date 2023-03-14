平醫虧損收窄61%至6億 管理層：穩步增毛利率

營銷費用按年減37%

去年平醫收入按年減少16%至61.6億元，不過營業成本降20.5%至44.75億元，毛利則只降1.3%。加上銷售和營銷費用，和管理費用按年降5.3%至17.48億元，帶動去年淨虧損減少。臧珞琦表示，去年收入下降部分因為銷售費用減少，去年疫情令線下醫療和健康服務履行合約時受限，但下半年有改善。該行將資源集中在管理式醫療、協同性高的業務，將高投入、低毛利，短期無法形成競爭壁壘，例如商城等業務，通過調整營運模式等方法，降低業務佔比，並加強費用管控，目前該行業務部署已取得初步成效。

主席兼首席執行官方蔚豪表示，對比同業，他們較積極擴展企業客戶市場，同時擁有母公司中國平安（2318）客戶群的優勢。經營模式方面，他們以家庭醫生會員制，完善客戶醫療和健康管理流程，亦受惠平保科技能力，有助長期降本增效。