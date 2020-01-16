聖諾再鼎百濟嘉和等 指SVB存款佔比小

聖諾醫藥（2257）表示，其於SVB的現金總額為3300萬美元，佔截至去年底未經審核現金及現金等價物總額不足3%；再鼎醫藥（9688）及百濟神州（6160）在SVB金額就分別佔2.3%及3.9%。此外，雲頂新耀（1952）及嘉和生物藥業（6998）分別指存款遠低於現金總額的1%及0.01%，匯量科技（1860）亦稱其賬戶總餘額約43萬美元，佔比極小。

康聖兆科微創歌禮劃清界線

阜博集團（3738）表示，已於3月9日完成將現金轉出SVB的電匯指示，同時向客戶發出正式通知書，要求立即暫停向其在SVB的銀行賬戶付款。康聖環球（9960）、兆科眼科（6622）、歌禮製藥（1672）、科濟藥業（2171）、微創醫療（0853）、貝康醫療（2170）以及德琪醫藥（6996）齊發公告稱，未在SVB持有現金存款或信貸額度，與SVB亦無其他業務關係。