經濟
退休綢繆

財富管理

投資灣區車位 退休獲被動收入

【明報專訊】想財務自由提早退休，最重要的是能建立被動收入，每月不用工作都可有收入。退休策劃最好有被動收入，普遍租金、股息及債息收入也是大家常用被動收入。近年不少「老友記」都考慮選擇在其他大灣區城市退休，享受低成本及較好的居住環境。景博行（香港）國際投資集團創辦人曹景昌表示，具環保概念及成本低的電動車近年興起，而廣州及佛山在市中心的車位嚴重不足，故近年興起投資車位或車位共享服務，亦是被動收入之一。不過，投資物業或車位也要留意相關風險，特別是政策及社區規劃轉變。

明報記者 龍彩霞

退休後沒有工作收入，被動收入可以支持退休人士生活。不少長者對磚頭信心較大，而在內地物業投資則要審慎，特別是地點十分重要。曹景昌表示，在內地投資物業，如果選擇廣州就不要揀細單位，因為當地人收入不俗，不少置業人士要求住宅面積約1000呎以上。

雖然不少投資者以為居住地有鐵路通車後，會帶旺當地樓價。但曹景昌指出二線城市當有鐵路，便會嚮往住在一線城市，例如珠海或惠州等。所以不要以為有鐵路便會增加當地人口，反而可能造就當地人口向外流動。故他較看好有人口增長的城市，而二三線城市置業則要較審慎。

灣區汽車銷量續升 車位需求大

投資物業方面，他較看好大灣區中廣州及佛山的樓市前景，基於廣州及佛山人口保持上升優勢，人口聚集帶動經濟及產業發展，展望廣州樓價在未來3至4年目標升一倍；佛山在4至5年升一倍。樓市回升，在疫情期間不少中產人士為避疫也會購入汽車，事實上過去兩年大灣區汽車銷量持續上升，也造就資產投資機會，車位作為不動產，投資金額少及需求量大，升值潛力高。

2022年底為止，廣州人口1868萬，而佛山人口亦超過香港，達961萬。該兩城市產業獲國家支持，如廣州支柱產業為汽車製造，而佛山支柱產業則是電子產業，故吸引不少年輕人在該兩城市搵工，帶動地產市道。

年輕人對電動車更有偏好，而2022年國內新能源汽車保持增長，其佔汽車市場佔有率急增至25.6%，高於2021年12.1%，曹景昌表示，若以車位作為被動收入，可以選擇有充電設備的車位，以便日後出租或共享車位時更容易。以廣州僑鑫匯悅台的車位為例，去年車位均價198萬元人民幣。他建議，有意入市的買家宜選擇入住率高的屋苑車位，保障租金收入。

電動車受捧 可揀具充電設備車位

而住宅單位和車位比例較低的車場，車位相對的升值潛力亦較高。曹景昌建議投資者可以在一線城市的市中心、入住率高的住宅物業，尋找可以設立共享充電樁及允許經營共享車位的車位做投資，除一般的升值潛力，更有不俗的出租、充電等被動收入。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

SVB最快周一歸還部分未受保存款 子公司管理層擬集資回購免受拖累
SVB最快周一歸還部分未受保存款 子公司管理層擬集資回購免受拖累
牽連最少16港股 多為B股
牽連最少16港股 多為B股
重視ESG 匡智會冀員工「劈炮」轉投商界
重視ESG 匡智會冀員工「劈炮」轉投商界
重新適應復常 調配人手最困難
重新適應復常 調配人手最困難
美下周議息 港銀或跟加
美下周議息 港銀或跟加
長和周四放榜 EBITDA看升逾半
長和周四放榜 EBITDA看升逾半
矽谷銀行爆煲 儲局或減慢加息
矽谷銀行爆煲 儲局或減慢加息
高盛：美GDP續升 美股難大跌
高盛：美GDP續升 美股難大跌
瑞銀孟磊：盈利兼估值雙升 料支持A股做好
瑞銀孟磊：盈利兼估值雙升 料支持A股做好
洲際船務業績做好 毛利率升 中國復常有利行業前景 小心運費波動
洲際船務業績做好 毛利率升 中國復常有利行業前景 小心運費波動
業界憂港股實名制趕客 批證監宣傳不足 有投資者轉資星洲隱身
業界憂港股實名制趕客 批證監宣傳不足 有投資者轉資星洲隱身
全球大勢所趨 歐美早行實名制
全球大勢所趨 歐美早行實名制
廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏
廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏
廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行
廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行
陳智鑾：借按揭須壓力測試 負資產現不算多
陳智鑾：借按揭須壓力測試 負資產現不算多
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：抗跌力強 中石油Call 28564
金子：抗跌力強 中石油Call 28564
張兆聰：資金嘗試抄底 醫療股可留意
張兆聰：資金嘗試抄底 醫療股可留意
張兆聰：美銀行股受壓 KRE失守支持
張兆聰：美銀行股受壓 KRE失守支持
伍禮賢：兗煤澳洲迎北水 增股票流動性
伍禮賢：兗煤澳洲迎北水 增股票流動性
王良享：美債息插水 憧憬儲局改偏鷹立場
王良享：美債息插水 憧憬儲局改偏鷹立場
溫傑：港股中長線不悲觀 分注吸盈富
溫傑：港股中長線不悲觀 分注吸盈富
謝偉銓：建造業人才短缺 政府須從速應對
謝偉銓：建造業人才短缺 政府須從速應對
家居保附加火險更着數
家居保附加火險更着數
沈永年：內地撞車勿私了 要跟足理賠程序
沈永年：內地撞車勿私了 要跟足理賠程序
陸振輝：先清理「鞋內沙子」前方路愈走愈從容
陸振輝：先清理「鞋內沙子」前方路愈走愈從容
林嘉文：利用美元反彈增持外幣
林嘉文：利用美元反彈增持外幣
許健生：數據成地球上最珍貴資源
許健生：數據成地球上最珍貴資源
陳大為：鮑威爾或刻意提早製造衰退
陳大為：鮑威爾或刻意提早製造衰退
陸振球：美地區性銀行ETF超賣 短炒值博
陸振球：美地區性銀行ETF超賣 短炒值博
陸振球：參考「明燈」進行相反操作有道理
陸振球：參考「明燈」進行相反操作有道理
林少陽：SVB倒閉主因「短債長投」
林少陽：SVB倒閉主因「短債長投」
技術取勝：中石油現上升通道
技術取勝：中石油現上升通道
李聲揚：安永「珠峰計劃」掀內訌
李聲揚：安永「珠峰計劃」掀內訌
艾雲豪：獨角獸引入優先清算權惹火
艾雲豪：獨角獸引入優先清算權惹火
李順威：美銀行體系沒系統性問題
李順威：美銀行體系沒系統性問題
劉思明：趁跌市留意中字頭入市機會
劉思明：趁跌市留意中字頭入市機會
何啟聰：急跌後博反彈 阿里牛63468
何啟聰：急跌後博反彈 阿里牛63468
瑞銀亞洲：股價跌近支持位 中移動購13305
瑞銀亞洲：股價跌近支持位 中移動購13305
摩根大通亞洲：淡友換馬追沽 道指熊49675
摩根大通亞洲：淡友換馬追沽 道指熊49675
周顯：巴郡回購反映股神不信有股災
周顯：巴郡回購反映股神不信有股災
王弼：嘉信理財跌至射程範圍
王弼：嘉信理財跌至射程範圍
曾淵滄：國泰越秀交通復常能力強
曾淵滄：國泰越秀交通復常能力強
湯文亮：投資者的死亡通告
湯文亮：投資者的死亡通告
陳永傑：美息縱續加 股樓弱轉強
陳永傑：美息縱續加 股樓弱轉強
廖偉強：樓市「局部性」小陽春
廖偉強：樓市「局部性」小陽春
布少明：股市波動 磚頭成「避風港」
布少明：股市波動 磚頭成「避風港」
馬泰陽：新港人成樓市「生力軍」
馬泰陽：新港人成樓市「生力軍」
蔡金強：美國宏觀衝擊波再來襲
蔡金強：美國宏觀衝擊波再來襲
新盤不足半月破千成交 7個月首見 NOVO LAND 2B期三輪銷售佔逾六成
新盤不足半月破千成交 7個月首見 NOVO LAND 2B期三輪銷售佔逾六成
6盤2900伙排隊登場 業界料全月破2000宗成交
6盤2900伙排隊登場 業界料全月破2000宗成交
康怡相連戶逾2000萬沽 逼屋苑最高紀錄
康怡相連戶逾2000萬沽 逼屋苑最高紀錄
上水中心2房移民盤635萬沽 12年帳升1.3倍
上水中心2房移民盤635萬沽 12年帳升1.3倍
藥妝店18萬租上水舖 租金逼近疫前
藥妝店18萬租上水舖 租金逼近疫前
NOVO 2B期生活便捷成亮點
NOVO 2B期生活便捷成亮點
細戶有承接 溱柏開放式呎售1.24萬
細戶有承接 溱柏開放式呎售1.24萬