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細戶有承接 溱柏開放式呎售1.24萬

【明報專訊】新界西北新盤市場聚焦近日大開紅盤的屯門兆康NOVO LAND第2B期，以及即將開售的元朗雨後，3月至今元朗二手交投仍算活躍，區內代理表示，區內二手交投暫時仍以減價盤或較平價盤源為主，當中溱柏錄得1宗開放式戶成交，實呎1.24萬元，反映細單位仍具承接力。

中原副區域營業經理王勤學表示，本港和內地恢復全面通關後，元朗區二手投氣氛不錯，但依然以減價成交為主，其中溱柏新近錄得第10座高層E室易手，實用面積313方呎開放式間隔，原業主去年4月以500萬元放盤，新近以390萬元沽出，實呎12460元，即近一年來累積減價110萬元或22%。

王勤學稱，上述新買家為上車客，見樓市氣氛愈來愈旺，因擔心錯過平價盤，所以即睇即買；原業主於2013年9月以281.3萬元一手買入，持貨逾9年，現帳面獲利108.7萬，單位期內升值39%。

事實上，元朗區內、位處雨後附近的公營房屋亦不乏二手成交。利嘉閣高級分區董事黃永全表示，元朗公屋朗屏邨新錄喜屏樓高層10室二手成交，屬實用面積約381方呎1房間隔，原業主叫價約238萬元放售，新近獲買家洽購，最終以約220萬元（未補地價）易手，即減價約18萬元或約8%，實呎5774元。上述原業主2012年底以約38.08萬元（未補地價）買入，持貨至今11年，帳面獲利約181.92萬元或約4.8倍。

麗城3房818萬易手 略低於估價

美聯高級分區營業經理梁仲維表示，荃灣老牌屋苑麗城花園第3期，新錄第2座高層B室易手，實用742方呎3房戶型，原業主減價42萬元或約5%後，以約818萬元售出，實呎11024元，新買家為區內換樓客，較銀行估價840萬元低22萬元或2.6%；原業主2010年10月以388.5萬元購入，持貨逾12年，帳面賺約429.5萬元或1.1倍。

另一方面，港島東指標太古城2房則王成交價重上1100萬元水平。中原太古城區高級區域營業董事張光耀表示，太古城新錄天星閣高層A室易手，實用580方呎2房間隔，望園景、池景及海景，連租約成交價1100萬元，實呎18966元。

太古城2房則王成交價重上1100萬

張光耀指出，單位現以2.15萬元租出，即買家享租金回報率2.3厘；原業主於2005年以373萬元買入，持貨約18年，帳面賺727萬元或近兩倍。

美聯高級區域營業董事吳志輝稱，荔枝角老牌屋苑美孚新邨新錄二期吉利徑2號高層B室成交，實用626方呎，原則2房，現改為3房1套間隔、望園景；原業主累減162萬元或19%後，以688萬元易手，實呎10990元，低市價約5%，惟原業主2008年以342.8萬元購入，持貨15年，帳面仍賺345.2萬元或約1倍。

明報記者

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