經濟
睇樓速遞

香港地產

NOVO 2B期生活便捷成亮點

【明報專訊】作為屯門歷來最大型私人住宅項目的新地（0016）NOVO LAND系列，單位總數超過4500伙，繼去年夏天開售的第1期大開紅盤後，新地趁近月市况回升推出NOVO LAND第2B期；今期項目超過85%單位屬一房、兩房細單位，並坐落於基座商場「NOVO Walk」之上，生活便捷度更勝第1期，勢成上車客入市焦點。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 黃志東

NOVO LAND屋苑整體設計意念源自北歐度假生活，希望住戶可享簡約、高質生活。是次第2B期單位總數729伙，由2座住宅組成，關鍵日期為2024年5月；單計首兩輪銷售（截至3月8日），項目已經累積售出約517伙。雖然與第1期同樣主打細單位，但不設開放式戶，分層標準單位實用298方呎至703方呎，戶型由1房至3房；特色單位30伙，實用277方呎至1429方呎；此期最細分層標準戶為第2座G室，一房間隔，實用298方呎。

85%單位屬一兩房戶 不設開放式

今次介紹的連裝修示範單位，以第1A座18樓A1室為藍本，屬無改動示範單位，實用671方呎、三房一套間隔，設梗廚，裝修主調沿用北歐風格，並加入暖色調提升溫馨氣氛；大廳以紅色拼湊白色，牆身特色扭紋線條成全屋焦點，再以深淺不一的棕色家具，中和色調上視覺衝擊，廚房茶色趟門正好配襯大廳主色。

單位3間房均作睡房，主人房鮮紅色澤令人印象難忘，放置雙人牀後，仍可擺放牀頭櫃、小型書枱和大型衣櫃，並設對流窗，空間感理想，主人房套廁亦連接工作平台，可增加單位空氣流通；至於其中一間細房就設置特色雙層兒童牀，鮮綠色調與單位其他部分形成對比。

兩房交樓標準示範單位，以第1B座18樓F室為藍本，實用415方呎，採開放式廚房設計，櫥櫃沿用一期基本設計及配套，附齊備配套家電和摺合式工作枱；廳內所設的高身入牆櫃，收納空間充裕。另外，單位的主人房連接工作平台，房內亦設衣櫃位，開則四正實用。

近5萬呎商場提供40商舖

NOVO LAND第2B期另一賣點，是坐落在「NOVO Walk」之上，住戶可於1樓平台，乘坐住客升降機直達地下的商場樓層；此商場佔地約4.8萬方呎，提供約40間商舖，當中餐廳食肆佔整體約三成，包括譚仔雲南米線等。另為配合區內人口增加，九巴計劃新增8條途經NOVO LAND的路線，前往港鐵兆康站、屯門站及其他外區，加上現有兩條巴士線，意味將來共有10條巴士線途經屋苑，對外交通更便利。

發展商曾表示，由屋苑乘車往港鐵兆康站，車程只需約2分55秒；若由屋苑步行往兆康站，步程估計需時10餘分鐘。另第2B期入伙後，將計劃提供穿梭巴士服務，接載住戶前往新地屯門地標式商場V city。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

SVB最快周一歸還部分未受保存款 子公司管理層擬集資回購免受拖累
SVB最快周一歸還部分未受保存款 子公司管理層擬集資回購免受拖累
牽連最少16港股 多為B股
牽連最少16港股 多為B股
重視ESG 匡智會冀員工「劈炮」轉投商界
重視ESG 匡智會冀員工「劈炮」轉投商界
重新適應復常 調配人手最困難
重新適應復常 調配人手最困難
美下周議息 港銀或跟加
美下周議息 港銀或跟加
長和周四放榜 EBITDA看升逾半
長和周四放榜 EBITDA看升逾半
矽谷銀行爆煲 儲局或減慢加息
矽谷銀行爆煲 儲局或減慢加息
高盛：美GDP續升 美股難大跌
高盛：美GDP續升 美股難大跌
瑞銀孟磊：盈利兼估值雙升 料支持A股做好
瑞銀孟磊：盈利兼估值雙升 料支持A股做好
洲際船務業績做好 毛利率升 中國復常有利行業前景 小心運費波動
洲際船務業績做好 毛利率升 中國復常有利行業前景 小心運費波動
業界憂港股實名制趕客 批證監宣傳不足 有投資者轉資星洲隱身
業界憂港股實名制趕客 批證監宣傳不足 有投資者轉資星洲隱身
全球大勢所趨 歐美早行實名制
全球大勢所趨 歐美早行實名制
廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏
廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏
廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行
廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行
陳智鑾：借按揭須壓力測試 負資產現不算多
陳智鑾：借按揭須壓力測試 負資產現不算多
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：抗跌力強 中石油Call 28564
金子：抗跌力強 中石油Call 28564
張兆聰：資金嘗試抄底 醫療股可留意
張兆聰：資金嘗試抄底 醫療股可留意
張兆聰：美銀行股受壓 KRE失守支持
張兆聰：美銀行股受壓 KRE失守支持
伍禮賢：兗煤澳洲迎北水 增股票流動性
伍禮賢：兗煤澳洲迎北水 增股票流動性
王良享：美債息插水 憧憬儲局改偏鷹立場
王良享：美債息插水 憧憬儲局改偏鷹立場
溫傑：港股中長線不悲觀 分注吸盈富
溫傑：港股中長線不悲觀 分注吸盈富
謝偉銓：建造業人才短缺 政府須從速應對
謝偉銓：建造業人才短缺 政府須從速應對
家居保附加火險更着數
家居保附加火險更着數
沈永年：內地撞車勿私了 要跟足理賠程序
沈永年：內地撞車勿私了 要跟足理賠程序
陸振輝：先清理「鞋內沙子」前方路愈走愈從容
陸振輝：先清理「鞋內沙子」前方路愈走愈從容
林嘉文：利用美元反彈增持外幣
林嘉文：利用美元反彈增持外幣
許健生：數據成地球上最珍貴資源
許健生：數據成地球上最珍貴資源
陳大為：鮑威爾或刻意提早製造衰退
陳大為：鮑威爾或刻意提早製造衰退
陸振球：美地區性銀行ETF超賣 短炒值博
陸振球：美地區性銀行ETF超賣 短炒值博
陸振球：參考「明燈」進行相反操作有道理
陸振球：參考「明燈」進行相反操作有道理
林少陽：SVB倒閉主因「短債長投」
林少陽：SVB倒閉主因「短債長投」
技術取勝：中石油現上升通道
技術取勝：中石油現上升通道
李聲揚：安永「珠峰計劃」掀內訌
李聲揚：安永「珠峰計劃」掀內訌
艾雲豪：獨角獸引入優先清算權惹火
艾雲豪：獨角獸引入優先清算權惹火
李順威：美銀行體系沒系統性問題
李順威：美銀行體系沒系統性問題
劉思明：趁跌市留意中字頭入市機會
劉思明：趁跌市留意中字頭入市機會
何啟聰：急跌後博反彈 阿里牛63468
何啟聰：急跌後博反彈 阿里牛63468
瑞銀亞洲：股價跌近支持位 中移動購13305
瑞銀亞洲：股價跌近支持位 中移動購13305
摩根大通亞洲：淡友換馬追沽 道指熊49675
摩根大通亞洲：淡友換馬追沽 道指熊49675
周顯：巴郡回購反映股神不信有股災
周顯：巴郡回購反映股神不信有股災
王弼：嘉信理財跌至射程範圍
王弼：嘉信理財跌至射程範圍
曾淵滄：國泰越秀交通復常能力強
曾淵滄：國泰越秀交通復常能力強
湯文亮：投資者的死亡通告
湯文亮：投資者的死亡通告
陳永傑：美息縱續加 股樓弱轉強
陳永傑：美息縱續加 股樓弱轉強
廖偉強：樓市「局部性」小陽春
廖偉強：樓市「局部性」小陽春
布少明：股市波動 磚頭成「避風港」
布少明：股市波動 磚頭成「避風港」
馬泰陽：新港人成樓市「生力軍」
馬泰陽：新港人成樓市「生力軍」
蔡金強：美國宏觀衝擊波再來襲
蔡金強：美國宏觀衝擊波再來襲
新盤不足半月破千成交 7個月首見 NOVO LAND 2B期三輪銷售佔逾六成
新盤不足半月破千成交 7個月首見 NOVO LAND 2B期三輪銷售佔逾六成
6盤2900伙排隊登場 業界料全月破2000宗成交
6盤2900伙排隊登場 業界料全月破2000宗成交
康怡相連戶逾2000萬沽 逼屋苑最高紀錄
康怡相連戶逾2000萬沽 逼屋苑最高紀錄
上水中心2房移民盤635萬沽 12年帳升1.3倍
上水中心2房移民盤635萬沽 12年帳升1.3倍
藥妝店18萬租上水舖 租金逼近疫前
藥妝店18萬租上水舖 租金逼近疫前
細戶有承接 溱柏開放式呎售1.24萬
細戶有承接 溱柏開放式呎售1.24萬
投資灣區車位 退休獲被動收入
投資灣區車位 退休獲被動收入