藥妝店18萬租上水舖 租金逼近疫前

上述新康街47A號地下2號舖位於新康街的中段，屬單邊位置，商舖面積約1000方呎，另設入則閣樓約1000方呎。資料顯示，商舖在零售高峰時2013年11月曾租予連鎖零食店零食物語，當時以月租12.5萬元租用，租期長達5年，至2018年11月，零食物語在租約期滿後離場，及後2018年12月由連鎖個人護理品牌萬寧以月租20萬元承租，租期3年至2021年12月，惟爆疫後旅客數目大減，萬寧提早在2021年3月離場，商舖一直丟吉。

萬寧2018年20萬租舖 2年前退場

業主去年下半年重新將商舖招租，叫租18萬元，在兩地全面通關因素下，「零議價」下獲藥妝店承租，呎租90元。業主2021年3月以6000萬元購入，現可享租金回報3.6厘。

另一宗位於位於新康街78號地舖，鄰近區內主要街道龍琛路，商舖面積約1000方呎，在疫情前一直由藥妝零售商租用，2019年月租約18萬元，惟2021年離場，丟吉多時，近日再度由藥妝店以月租約16萬元承租，呎租約160元。業主早於1992年1月402萬元購入該舖，租金回報近48厘。

此外，隨着口罩令解除，社會及經濟全面復常，有業主放售逾萬呎巨舖。美聯旺舖營業董事吳釆霖表示，柴灣小西灣道9號富欣花園地下幼稚園舖，面積約10,800方呎，以約5980萬元放售，呎價約5537元。

上述舖位由舖位投資者謝耀陞母親冼玉翎於2017年以3000萬元向喜耀教育發展有限公司購入，當時為喜耀小西灣幼稚園，舖位2020年轉由蒙特梭利國際幼稚園（柴灣）租用，租約期至2029年，首三年（即至今年5月底）月租21.9萬元，第4至6年（即今年6月至2026年5月）月租23萬元，若以此計算，租金回報約4.6厘，而其後租金則在23萬至27.6萬元（視乎市况）水平，業主放售價則較6年前高2980萬元或近1倍。