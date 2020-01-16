經濟

香港地產

上水中心2房移民盤635萬沽 12年帳升1.3倍

【明報專訊】十大屋苑中有個別單位成交價重返高峰價的同時，其他二手屋苑則有原業主早前已移居外地，趁本港全面通關，回港將物業沽出套現。

利嘉閣首席聯席董事黃靜顏表示，上水中心5座低層E室，實用面積約532方呎，2房間隔，望市景，單位原業主早前已移居外地，趁香港全面通關，回港將物業放售，最終以約635萬元沽出物業，實呎11,936元。買家為換樓客，原業主2011年280萬元買入，持貨約12年，帳面獲利約355萬元或約1.3倍。

映御1房7年帳升近四成

元朗雨後快將開售前，有首置客入市區內二手屋苑。美聯分行助理區域經理馮根明表示，元朗映御1座中層F室，1房間隔，實用面積374方呎，獲區内首置客以548萬元承接，實呎14,652元。上述單位原業主2016年以約397.4萬元一手購入，持貨約7年，帳面獲利約150.6萬元或38%。

西九四小龍不足半月錄11宗成交

另外，中原區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍本月至今暫錄約11宗二手成交，當中荔枝角泓景臺佔約6宗，平均實呎17,386元，其中泓景臺6座中層C室單位，實用面積735方呎，3房1套間隔，望內園景，以1298萬元成交，實呎17,660元。原業主於2017年12月以1150萬元購入，持貨5年多，帳面獲利148萬元或13%。

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