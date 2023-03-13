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經濟
2023年3月13日星期一
周顯 投資二三事
投資策略
SVB最快周一歸還部分未受保存款 子公司管理層擬集資回購免受拖累
牽連最少16港股 多為B股
重視ESG 匡智會冀員工「劈炮」轉投商界
重新適應復常 調配人手最困難
美下周議息 港銀或跟加
長和周四放榜 EBITDA看升逾半
矽谷銀行爆煲 儲局或減慢加息
高盛：美GDP續升 美股難大跌
瑞銀孟磊：盈利兼估值雙升 料支持A股做好
洲際船務業績做好 毛利率升 中國復常有利行業前景 小心運費波動
業界憂港股實名制趕客 批證監宣傳不足 有投資者轉資星洲隱身
全球大勢所趨 歐美早行實名制
廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏
廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行
陳智鑾：借按揭須壓力測試 負資產現不算多
環球經濟數據
金子：抗跌力強 中石油Call 28564
張兆聰：資金嘗試抄底 醫療股可留意
張兆聰：美銀行股受壓 KRE失守支持
伍禮賢：兗煤澳洲迎北水 增股票流動性
王良享：美債息插水 憧憬儲局改偏鷹立場
溫傑：港股中長線不悲觀 分注吸盈富
謝偉銓：建造業人才短缺 政府須從速應對
家居保附加火險更着數
沈永年：內地撞車勿私了 要跟足理賠程序
陸振輝：先清理「鞋內沙子」前方路愈走愈從容
林嘉文：利用美元反彈增持外幣
許健生：數據成地球上最珍貴資源
陳大為：鮑威爾或刻意提早製造衰退
陸振球：美地區性銀行ETF超賣 短炒值博
陸振球：參考「明燈」進行相反操作有道理
林少陽：SVB倒閉主因「短債長投」
技術取勝：中石油現上升通道
李聲揚：安永「珠峰計劃」掀內訌
艾雲豪：獨角獸引入優先清算權惹火
李順威：美銀行體系沒系統性問題
劉思明：趁跌市留意中字頭入市機會
何啟聰：急跌後博反彈 阿里牛63468
瑞銀亞洲：股價跌近支持位 中移動購13305
摩根大通亞洲：淡友換馬追沽 道指熊49675
周顯：巴郡回購反映股神不信有股災
王弼：嘉信理財跌至射程範圍
曾淵滄：國泰越秀交通復常能力強
湯文亮：投資者的死亡通告
陳永傑：美息縱續加 股樓弱轉強
廖偉強：樓市「局部性」小陽春
布少明：股市波動 磚頭成「避風港」
馬泰陽：新港人成樓市「生力軍」
蔡金強：美國宏觀衝擊波再來襲
新盤不足半月破千成交 7個月首見 NOVO LAND 2B期三輪銷售佔逾六成
6盤2900伙排隊登場 業界料全月破2000宗成交
康怡相連戶逾2000萬沽 逼屋苑最高紀錄
上水中心2房移民盤635萬沽 12年帳升1.3倍
藥妝店18萬租上水舖 租金逼近疫前
NOVO 2B期生活便捷成亮點
細戶有承接 溱柏開放式呎售1.24萬
投資灣區車位 退休獲被動收入
周顯：巴郡回購反映股神不信有股災
【明報專訊】早於2011年，股神巴菲特已啟動了巴郡股票回購計劃，但直至2021年，才開始正式回購，一出手就是270億美元。
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SVB最快周一歸還部分未受保存款 子公司管理層擬集資回購免受拖累
牽連最少16港股 多為B股
重視ESG 匡智會冀員工「劈炮」轉投商界
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