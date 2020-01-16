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投資策略

摩根大通亞洲：淡友換馬追沽 道指熊49675

【明報專訊】美股上周反覆向下，聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會發表「鷹派」言論，指美國利率見頂水平或高於預期。市場憂慮聯儲局持續收緊或會影響經濟，道指失守近期低位32,500點水平，下破了自去年11月以來形成的上落區間，同時失守200天線。

繼就業報告後，市場將聚焦美國本周二公布的通脹數據，據彭博綜合市場預測，預料2月份CPI按年仍將錄得6%升幅，投資者將以此評估聯儲局月底的加息幅度。

摩根大通資金流數據顯示，淡友上周五傾向換馬追沽，部分遠價熊有資金先行平倉，較貼價熊則獲資金淨買入。如投資者希望於通脹數據公布前進場部署，博反彈可留意道指牛（49638），收回價31,200點，實際槓桿約25倍；如認為後市仍有下跌空間可留意道指熊（49675），收回價33,900點，實際槓桿約13倍。

本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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