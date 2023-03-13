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投資策略

瑞銀亞洲：股價跌近支持位 中移動購13305

【明報專訊】上周SVB Financial矽谷銀行（美：SIVB）股價急瀉，製造不少恐慌，道指跌至今年1月以來新低。如投資者看好道指，可留意道指認購（10829），行使價34974點，2023年9月到期，有效槓桿約12倍。相反看淡可留意道指認沽（10757），行使價31350點，2023年6月到期，有效槓桿約11倍。

儘管6G網絡架構尚處研究階段，中移動（0941）自公布參與6G技術起，股價穩步上揚，就算調整仍守於10天及250天線之上。根據近期股價表現觀察，61元有支持，上周收市已接近該支持位，上望3月7日高位65元。由於中移動引伸波幅相對低，最近幾次破頂引伸波幅亦未見明顯上調，因此用貼價認股證部署不但能得到較高槓桿，更能完全避免收回風險。如投資者看好中移動，可留意中移認購（13305），行使價66.03元，2023年9月到期，有效槓桿約9.7倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2023。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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