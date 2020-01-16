經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：急跌後博反彈 阿里牛63468

【明報專訊】市場關注美國金融業的風險，外圍股市急跌，港股上周五跟隨向下，恒指低位曾跌逾640點，一度失守19,300點水平，收市跌逾600點，連跌4個交易日，並跌至今年以來最低水平。向上兩萬點關口或已建成阻力，並留意萬九點關口能否為大市帶來支持。

阿里巴巴（9988）跌勢持續，上周五曾急跌逾4%，跌至81元的逾3個月低位，收市維持近4%跌幅，80元關口支持或不容有失。資金近期已進一步向下換馬，減低價外幅度。看好或可考慮阿里認購證26662，行使價86.93元，2023年10月到期，實際槓桿約3.8倍。或阿里牛證63468，收回價72元，行使價70元，槓桿比率約6.9倍。

中移動（0941）過去一段時間累積升幅較大，價外認購證的面值依然較高，新建倉資金轉投中距離牛證，以便控制注碼。看好或可考慮中移牛證54835，收回價58.5元，行使價57.9元，槓桿比率約20倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]

上 / 下一篇新聞

SVB最快周一歸還部分未受保存款 子公司管理層擬集資回購免受拖累
SVB最快周一歸還部分未受保存款 子公司管理層擬集資回購免受拖累
牽連最少16港股 多為B股
牽連最少16港股 多為B股
重視ESG 匡智會冀員工「劈炮」轉投商界
重視ESG 匡智會冀員工「劈炮」轉投商界
重新適應復常 調配人手最困難
重新適應復常 調配人手最困難
美下周議息 港銀或跟加
美下周議息 港銀或跟加
長和周四放榜 EBITDA看升逾半
長和周四放榜 EBITDA看升逾半
矽谷銀行爆煲 儲局或減慢加息
矽谷銀行爆煲 儲局或減慢加息
高盛：美GDP續升 美股難大跌
高盛：美GDP續升 美股難大跌
瑞銀孟磊：盈利兼估值雙升 料支持A股做好
瑞銀孟磊：盈利兼估值雙升 料支持A股做好
洲際船務業績做好 毛利率升 中國復常有利行業前景 小心運費波動
洲際船務業績做好 毛利率升 中國復常有利行業前景 小心運費波動
業界憂港股實名制趕客 批證監宣傳不足 有投資者轉資星洲隱身
業界憂港股實名制趕客 批證監宣傳不足 有投資者轉資星洲隱身
全球大勢所趨 歐美早行實名制
全球大勢所趨 歐美早行實名制
廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏
廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏
廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行
廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行
陳智鑾：借按揭須壓力測試 負資產現不算多
陳智鑾：借按揭須壓力測試 負資產現不算多
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：抗跌力強 中石油Call 28564
金子：抗跌力強 中石油Call 28564
張兆聰：資金嘗試抄底 醫療股可留意
張兆聰：資金嘗試抄底 醫療股可留意
張兆聰：美銀行股受壓 KRE失守支持
張兆聰：美銀行股受壓 KRE失守支持
伍禮賢：兗煤澳洲迎北水 增股票流動性
伍禮賢：兗煤澳洲迎北水 增股票流動性
王良享：美債息插水 憧憬儲局改偏鷹立場
王良享：美債息插水 憧憬儲局改偏鷹立場
溫傑：港股中長線不悲觀 分注吸盈富
溫傑：港股中長線不悲觀 分注吸盈富
謝偉銓：建造業人才短缺 政府須從速應對
謝偉銓：建造業人才短缺 政府須從速應對
家居保附加火險更着數
家居保附加火險更着數
沈永年：內地撞車勿私了 要跟足理賠程序
沈永年：內地撞車勿私了 要跟足理賠程序
陸振輝：先清理「鞋內沙子」前方路愈走愈從容
陸振輝：先清理「鞋內沙子」前方路愈走愈從容
林嘉文：利用美元反彈增持外幣
林嘉文：利用美元反彈增持外幣
許健生：數據成地球上最珍貴資源
許健生：數據成地球上最珍貴資源
陳大為：鮑威爾或刻意提早製造衰退
陳大為：鮑威爾或刻意提早製造衰退
陸振球：美地區性銀行ETF超賣 短炒值博
陸振球：美地區性銀行ETF超賣 短炒值博
陸振球：參考「明燈」進行相反操作有道理
陸振球：參考「明燈」進行相反操作有道理
林少陽：SVB倒閉主因「短債長投」
林少陽：SVB倒閉主因「短債長投」
技術取勝：中石油現上升通道
技術取勝：中石油現上升通道
李聲揚：安永「珠峰計劃」掀內訌
李聲揚：安永「珠峰計劃」掀內訌
艾雲豪：獨角獸引入優先清算權惹火
艾雲豪：獨角獸引入優先清算權惹火
李順威：美銀行體系沒系統性問題
李順威：美銀行體系沒系統性問題
劉思明：趁跌市留意中字頭入市機會
劉思明：趁跌市留意中字頭入市機會
瑞銀亞洲：股價跌近支持位 中移動購13305
瑞銀亞洲：股價跌近支持位 中移動購13305
摩根大通亞洲：淡友換馬追沽 道指熊49675
摩根大通亞洲：淡友換馬追沽 道指熊49675
周顯：巴郡回購反映股神不信有股災
周顯：巴郡回購反映股神不信有股災
王弼：嘉信理財跌至射程範圍
王弼：嘉信理財跌至射程範圍
曾淵滄：國泰越秀交通復常能力強
曾淵滄：國泰越秀交通復常能力強
湯文亮：投資者的死亡通告
湯文亮：投資者的死亡通告
陳永傑：美息縱續加 股樓弱轉強
陳永傑：美息縱續加 股樓弱轉強
廖偉強：樓市「局部性」小陽春
廖偉強：樓市「局部性」小陽春
布少明：股市波動 磚頭成「避風港」
布少明：股市波動 磚頭成「避風港」
馬泰陽：新港人成樓市「生力軍」
馬泰陽：新港人成樓市「生力軍」
蔡金強：美國宏觀衝擊波再來襲
蔡金強：美國宏觀衝擊波再來襲
新盤不足半月破千成交 7個月首見 NOVO LAND 2B期三輪銷售佔逾六成
新盤不足半月破千成交 7個月首見 NOVO LAND 2B期三輪銷售佔逾六成
6盤2900伙排隊登場 業界料全月破2000宗成交
6盤2900伙排隊登場 業界料全月破2000宗成交
康怡相連戶逾2000萬沽 逼屋苑最高紀錄
康怡相連戶逾2000萬沽 逼屋苑最高紀錄
上水中心2房移民盤635萬沽 12年帳升1.3倍
上水中心2房移民盤635萬沽 12年帳升1.3倍
藥妝店18萬租上水舖 租金逼近疫前
藥妝店18萬租上水舖 租金逼近疫前
NOVO 2B期生活便捷成亮點
NOVO 2B期生活便捷成亮點
細戶有承接 溱柏開放式呎售1.24萬
細戶有承接 溱柏開放式呎售1.24萬
投資灣區車位 退休獲被動收入
投資灣區車位 退休獲被動收入