林嘉文：利用美元反彈增持外幣

其中加拿大央行在近9次的議息會議中首次選擇維持利率不變，推動美元兌加元升至1.38之上，是自2022年10月以來的最高水平。儘管加拿大央行行長麥克勒姆認為未來有可能加息，但同時表示大多數指標支持該行在較長一段時間內暫停加息，這或許會推動美元兌加元在未來幾周進一步上試2022年高位1.3977。

澳加央行偏鴿 與儲局現分歧

澳洲方面，澳洲央行雖然近日加息25個基點，表面上較加拿大偏鷹，但央行行長洛威在其前瞻性指引中表現出偏鴿的態度，導致市場大幅調低澳洲的加息預期。然而，策略上由於澳元兌美元似乎遭到過度拋售，在未有反彈誘因的前提下，澳元兌美元料會在0.66至0.68之間整固一段時間，儘管中國經濟增長反彈有望幫助澳元，但或會被美元與澳元利差擴大所抵銷。

相比之下，鮑威爾近日的講話無疑更為偏鷹，但他強調是否加快加息、或加息至更高仍需取決於數據。雖然如此，相關言論已足以讓美匯指數反彈至104.7阻力之上，並升至1月6日以來的最高水平。若果美國出現更多強勁的就業數據，可能會將美匯指數推向107.1阻力，不過要進一步升穿該位置，筆者認為暫時缺乏足夠的催化因素。因此，筆者反而考慮利用任何美元反彈去增持外幣，例如是藉着賣出美元去建立歐元兌美元的長倉。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]