陸振輝：先清理「鞋內沙子」前方路愈走愈從容

當你被生活蹂躪時，請記得把生活調校成自己喜歡的頻道。雖然周遭每個人都在戴着面具，但也別忘了世界上仍然有一個悠然自得的自己。

歲月雖然不饒人，但我亦從未曾饒過歲月。人總會慢慢變老，但是自己過得充實，人生就自然豐富多彩、就自然沒有什麼遺憾。人生就像走在登山的路上，無論你走到哪一層台階，總有人在仰望你，也總有人在俯視你。當你抬頭時你就會自卑、當你低頭時你就會自滿，唯有當你平視當下，才能夠發現真實的自己。

做回自己 不是向別人解釋自己

文學家伏爾泰說：「使人疲憊的不是遠方的高山，而是鞋子裏的一粒沙子。」生活又何嘗不是？真正令我們痛苦的，並不是外界的種種變化，而是內心的千般糾纏、萬般怨憤。可能是一段放不下的感情，也可能是稍縱即逝的機遇，更可能是自己一條敏感而多疑的神經。面對生活的起伏顛簸，若果你始終無法逾越，無異於自己往鞋子裏放沙子！在以後的日子裏，唯有將自己鞋子中的沙子清理淨盡，前行的路才能夠愈走愈從容。最理想的是把自己活成一束光，瀟灑而硬朗地行走在這個時空之中。要做回真我的自己，而不是去向別人解釋自己。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]