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家居保附加火險更着數

【明報專訊】早前尖沙嘴地盤的四級火災，火屑一度波及鄰近住宅大廈，要留意火險只保障樓宇結構，並不保障家中財物於火災的損失。要保障家居一旦因颱風、火災、山泥傾瀉或地陷引致的損失，宜選擇附加樓宇結構保障的綜合家居保，便可以相對較低保費同時保障樓宇結構及家中財物。

明報記者 劉敬華

家居意外防不勝防，一旦遇上家居意外如火災，需即時購買衣物及日用品已花費不少，倘若需臨時另租居所、重置家具，甚至重新裝修，費用動輒達數十萬元，購買家居保險便可減低金錢損失。目前家居保險主要可分為家居財物保（又稱家居保）及樓宇結構保（又稱火險）兩大類，前者主要保障在不可預知意外，如天災或遭爆竊而引致的家中財物損失，而後者則主要保障遇同類意外時屬業主所有的樓宇結構部分。

保障樓宇結構及家中財物

最近有調查指，市場上的火險保費差距甚大，年繳保費可由最少收取投保額之0.03%，至最高收取投保額之0.2%。由於銀行會要求按揭申請人為物業購買火險，不少業主因方便而直接向按揭銀行或其轉介的保險公司購買，在沒有格價下，購入保費較高的火險。假設受保單位實用面積為400呎以下、位於樓齡20年的多層住宅大廈內，投保額為500萬元，是次比較的火險計劃中，以OneDegree火險年繳保費1500元最低。

要留意的是，樓宇結構保險與家居財物保險雖可相互補足，但同時投保此兩保障保費不菲。再以OneDegree為例，若同一單位同時購入該公司的火險及家居保險標準計劃，合計年繳保費約為2070元。近年市場上部分家居財物保險亦可附加樓宇結構保障，購買此類綜合家居保險保費會較同時購買樓宇結構保險與家居財物保為低。以忠意保險為例，若於該公司為上述單位同時購買火險與家居綜合保險，合計年繳保費為3188元，但若於該公司投保家居綜合保險並購買附加的樓宇結構保障，總計年繳保費則為1088元。

留意不保事項及墊底費

是次比較中，在可附加樓宇結構保障的綜合家居保，同一單位選擇了附加樓宇結構保障，保障額為500萬元的情况下，以安盛「卓越」豐盛優居樂計劃A年繳保費1365.61元，最為吸引。此外，選擇家居保時還要留意不保事項，及是否設有自負額，又稱「墊底費」，此金額是受保人須自行承擔損失的金額，亦即保險公司只負責賠償高於自負額的損失差額。假設水浸所引致的家居財物損失達3000元，自負額為300元，保險公司的賠償額會先扣除300元，即最終賠償額為2700元。以MSIG iHome家居保險計劃為例，該計劃的家居財物保障一般自負額為500元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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