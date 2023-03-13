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溫傑：港股中長線不悲觀 分注吸盈富

【明報專訊】市場的加息預期上升，主要由於近期美國多項經濟數據優於預期，加上聯儲局主席言論鷹派所導致。上月初公布的1月勞動市場數據遠勝預期，同期通脹亦高於預期，本已推升當局持續加息的機會。而鮑威爾於3月7日的言論，更令市場出現「長而高」（Longer and Higher）的加息展望，即當局或會於3月加息50點子，並於下半年繼續加息。其引述了今年早些時候的數據顯示，通脹或已經扭轉了2022年底的減速趨勢。如果整體數據表明有必要加快收緊政策，當局將準備加快加息步伐。

美本周通脹數據成焦點

未來兩星期甚為關鍵，首先上周五晚上美國公布2月份就業市場數據，另外今個星期當地將發布通脹率，以及聯儲局會於21及22日議息，全都值得關注。

除外圍因素外，內地會於本周宣布多項2月份經濟數據，考慮到作為領先指標的採購經理指數顯著回升，憧憬其他數據同樣有所改善。最後，港股身處業績期，月底前將有大量上市公司發布業績，亦會對個股及整體氣氛帶來影響。

另外，有戰友問到關於矽谷銀行（美：SIVB）的情况。事緣公司突然於上星期四宣布集資17.5億美元，拖累股價單日急插六成，並拖累整個美國銀行板塊。

針對此事，筆者相信相同情况未至於會蔓延到其他大型銀行，以存款流失問題為例，與矽谷銀行不同的是，一般大銀行都傾向於對整個經濟體的各行業提供服務，所以資金來源較多元化。事實上，今次矽谷銀行出事，主要可歸因於其主打為初創企業融資的商業模式，故會較受經濟周期波動所影響，相信未至於引起重大金融風暴。

內地經濟看好 支持港股盈利表現

短期港股或維持波動，保守投資者可先作觀望；但基於內地經濟有望重拾動力，支持港股盈利表現，配合估值合理，中長線前景暫毋須太悲觀，每次調整或是分注部署的機會。對看好港股後市的投資者而言，如果持股比重明顯偏低，現水平或可先買入第一注，再依據後市變化調整倉位。只是業績期內若過於專注個股，風險或相對大，建議看好港股後市的投資者，可先分段吸納指數ETF作核心投資；往後當個股前景能見度上升，再增持個別股票以提升組合的潛在回報。提到指數ETF，當然包括大家非常熟悉的科技指數ETF，例如是南方東英恒生科技指數ETF（3033）。保守一點的，則可以關注盈富基金（2800）。

盈富基金作為交易所買賣基金，旨在提供緊貼恒生指數表現的投資回報。其最大優點是分散投資於各「藍籌股」，涵蓋多個行業，相比只投資於個別股票，更能減低風險和波動。值得一提的是，恒生投資已於去年9月19日正式成為盈富基金的新任經理人，並下調了盈利基金的管理費和信託人費用，令全年經常性開支只為約0.08%。恒生投資亦同步引進人民幣交易櫃台（82800），方便持有人民幣的投資者直接投資盈富。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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