業界憂港股實名制趕客 批證監宣傳不足 有投資者轉資星洲隱身

明報記者 陳偉燊

今次當局推出的證券交易實名制，重點在覆蓋二手市場的交易。監管當局面對日益龐大的交易量時，因此可以更有效率地去便利監察及執行紀律行動。事實上即使近年證監向經紀索取交易及帳戶紀錄數字稍降，惟去年仍有5661宗個案（見圖）。

下周一實行 倘不同意只能沽貨

而股票實名制這配合到近年對企業登記戶口的最終實益擁有人（Ultimate Beneficial Owner，簡稱UBO）申報制度，更將大大強化監察運作。但是在抽新股不時出現的重複認購申請方面，則要待港交所在今年中較後時間，落實數碼化的FINI（Fast Interface for New Issuance）基建設施及投入運作後，始獲解決。

不過，香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，曾經和證監會電話聯絡，反映在落實股票買賣實名制方面，很多業界認為宣傳不足，當局讓人的感覺是只顧在社交媒體上宣傳，讓人跟蹤，便以為宣傳足夠。這相比當局在推動「太空卡」行實名制方面，猶有不如。經他們反映意見後，證監會才說已在投資者及理財教育委員會（投委會）及電台上播放及宣傳。他們作為業界，亦緊接調查跟進。在截至昨晚獲得的107份會員回應中，分別有23.4%、33.6%及24.3%的本地、內地及海外客未簽妥實名制相關同意書。至於未簽署同意書者方面，有60.7%回覆的業界認為，主要與憂慮個人資料轉交作其他用途有關，同時客戶已有多個月沒有交易者，佔比高達74.8%。另有83.3%的受訪者認為經電視、電台宣傳，呼籲市民盡快進行證券買賣實名登記，會最為有效。

陳志華坦言，不排除因為香港推動股票買賣實名制後，會有股民產生不同擔憂，並顧慮到個人私隱下，最終退出及離開香港金融市場。他相信股票買賣實名制，加上此前落實「共同匯報標準（CRS）」及提高印花稅等措施的效應叠加下，最終促使部分投資者離開香港市場，並且令到香港證券經紀生意減少。

在他們進行的調查中便顯示，有業界的客戶因為推動實名制而沽貨一半或以上者佔比約15.8%，沽貨的熟客佔比約佔35.5%。

落盤須雙重認證

業界憂影響成交

永裕證券董事總經理謝明光指出，他所屬公司的客戶已經實名登記戶口。但是他指，業內有些投資者已轉移陣地至新加坡，轉而再以基金或公司名義參與港股買賣。在落實股票買賣實名制下，他認為，由於投資者需要雙重認證才可以落盤，始終不及過往般操作方便，並且擔心新的制度會影響成交。據他理解，外移往其他金融中心操作的投資者，之後一般不會踴躍重返香港市場。