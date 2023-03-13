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洲際船務業績做好 毛利率升 中國復常有利行業前景 小心運費波動

【明報專訊】機緣巧合下，全球乾散貨船運公司於2021年可謂渡過了史上較罕見的豐收年，由於疫情對全球供應鏈的干擾，促成當年全球運費節節上升，以剛於上周通過港交所上市聆訊的洲際船務為例，2021年純利急升64倍！即使和疫前的2019年比較亦大升4.6倍。雖則反映乾散貨運費的波羅的海乾散運費指數，自2021年第四季以來急促下滑，但目前水平仍不算「太失禮」；加上按中國今年經濟增長目標定於5%，行業前景尚算審慎樂觀。

撰文 旻晞

洲際船務於2012年成立，是一家總部位於中國的綜合航運服務提供商，集團先後於去年4月及11月向港交所遞交過上市申請，至上周終通過港交所上市聆訊，有機會短期內開展招股活動，獨家保薦人中泰國際。

集團業務分兩大範疇，首先是成立初期的船舶管理服務，這包括船舶的日常營運、技術管理、船員管理、維修及保養，以及監管管理及合規。集團管理各類船舶，例如乾散貨船、油輪、化學品船、客船、雜貨船及集裝箱船。根據弗若斯特沙利文報告，按2021年管理的第三方擁有的船舶數量計，洲際船務佔全球所有船舶管理服務提供商總市場份額約1.3%。

至2017年，集團將業務拓展至航運服務，其船隊又主要以乾散貨船組成，涵蓋載重量介乎1萬噸至5萬噸的靈便型，至載重量達10萬噸以上的好望角型，惟以靈便型船舶為主。集團主力為客戶運輸各大宗乾散貨，又以礦物及煤炭為主（見圖）。而近年船運服務已成集團主要收入來源，以去年首9個月業績計，便佔總收入的85%。

波羅的海指數今年低位反彈

而如上述，受惠2021年海運運費飈升，船運業務帶動集團近年業績突飛猛進，撇除2020年環球疫情爆發對行業的「停擺」，2021年已大幅反彈，並已超越疫前規模，即使去年乾散運費自第一季打後逐步回落，惟去年集團毛利率仍保持擴張，首三季毛利率由2021年的15.5%增加至18.9%左右（見圖），帶動盈利按年增長六成以上。

而隨着盈收上升，集團近年負債比率亦大幅回落，其淨負債權益比率於2019、2020、2021年底，及至2022年9月底，分別為2638%、1476%、183%及131%。

過去幾年集團盈收增長理想，但不能忽視行業的波動風險。環球航運業於2019年至2021年的「大起大落」，全球乾散貨運市場運費較為波動，波羅的海乾散貨運指數，可由2020年5月的500點水平，大幅急升至9月逾5600點水平，再下跌至2022年第三季的1000點水平，而今年以來指數由低位反彈，但未來走勢仍取決於環球經濟，特別是作為全球主要乾散貨付運人，即中國的市場需求而定。

講及行業供需，有兩點可留意。首先是行業預計今年全球乾散貨船新船供應，受制於過去幾年疫情干擾，保持相對低水平，據Clarksons Research預測，今明兩年整體乾散船隊淨增長僅為1.8%及0.3%；反之噸位航距需求淨增長便分別為2%及2.2%，或反映行業供需關係仍較有利船公司；其次中國經濟復常，按今年中央政府訂出經濟增長目標5%，若經濟如預期發展，則內地對乾散貨船運需求仍較穩定。

議價能力遜龍頭企業

不過，中國海運業的行業結構，相對集中於市場知名度及品牌認知度較高的少數龍頭企業，按國際航線運力計，2021年總部位於中國的五大參與者合計佔市場份額約51.4%。中國海運業最大參與者的市場份額約為33.7%，「二哥」則擁13.5%市佔率，洲際船務則排名第五，市場份額約為0.4%。市場份額及知名度相對龍頭企業為低，議價能力相對為弱。根據波羅的海交易所資料，去年首三季小靈便型乾散貨船現貨市場日均租金介乎1.3萬美元至2.7萬美元，而按洲際船務提供資料，其靈便型船去年首9個月日均租金7134美元，或反映其與國際航運公司的差距。

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