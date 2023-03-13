經濟
封面故事

矽谷銀行爆煲 儲局或減慢加息

【明報專訊】市場擔心美國聯儲局進一步積極加息，上周恒指急挫1247點或6.07%，滬深300指數亦跌3.96%，而上周五晚美國監管機構宣布接管當地第16大銀行矽谷銀行（美：SIVB），是2008年全球金融危機後最大宗銀行倒閉事件，當晚道指、標指及納指均跌逾1%。今期封面故事訪問方德金融控股投資策略師鍾駿、富蘭克林鄧普頓入息投資投資總監Ed Perks、高盛全球首席股票策略分析師Peter Oppenheimer、亞太首席股票策略分析師慕天輝（Timothy Moe）及瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊分析最新形勢。

明報記者 葉創成

鍾駿認為，矽谷銀行倒閉屬個別事件，不會觸發金融危機，惟聯儲局料因此減慢加息步伐；Perks則預測，美股短期傾向橫行，標指上落區間為3700至4300點，美債現較美股有更多投資機會；Oppenheimer指出，高盛予標指今年合理值為4000點，惟美國若出現經濟衰退，該合理值將下調10%至15%；慕天輝認為，即使美股轉弱，亞洲及中國股市相對料有較佳表現，而內地A股與美股關連性亦較低。而孟磊則詳細分析目前內地A股有何投資機會。

方德金融料難爆金融危機

美國加州銀行業監管部門上周五下令關閉總部位於加州的矽谷銀行，並且已委派聯邦存款保險公司接管銀行。矽谷銀行去年底總資產約2090億美元，存款總額約1757億美元，為全美第16大銀行，市場憂慮會否重演2008年9月由美國大型銀行雷曼兄弟破產所觸發的金融海嘯，財長耶倫當日亦表示，財政部正非常小心注視事態發展。

就此突發事件的影響，方德金融控股投資策略師鍾駿上周六在專訪中表示，矽谷銀行的規模小於雷曼兄弟，而且其客戶主要是科技、初創及風險投資公司，預計不會出現2008年金融海嘯類似的事件，而且美國監管當局料亦已汲取當年的教訓，在今次事件中適時介入市場，適當地為有需要的企業提供信貸支持。

美國聯儲局去年3月以來大幅加息4.5厘，市場一直關注當地經濟會否因此出現問題，是次矽谷銀行爆煲終於就此打響第一槍，鍾駿估計，當局料會因此減慢加息步伐。事實上，根據CME Fed數據顯示，利率期貨上周三預示聯儲局本月加息0.5厘及0.25厘的機會率分別為80.8%及19.2%，而矽谷銀行出事後，加息0.5厘及0.25厘的機率分別為68.3%及31.7%，可見市場已開始反映加息放緩。

矽谷銀行上周五突然倒閉，拖累當地銀行股普遍下跌，而美股三大指數道指、標指及納指當日亦分別下跌1.07%、1.45%及1.76%，全周更分別急挫4.44%、4.55%及4.71%。而事實上，美股上周初已經開始轉弱，原因是聯儲局主席鮑威爾出席參議院銀行委員會聽證會時警告，經濟數據比預期強，反映最終利率水平可能高於此前預期。

富蘭克林鄧普頓：美債較美股值博

美國大型資產管理公司富蘭克林鄧普頓入息投資投資總監Ed Perks上周從美國到亞洲，周四來港召開「發掘2023年入息及投資機會」記者會，跟着接受記者訪問，已透露他認為目前美股對比美債不值博，由他管理、可靈活投資不同比例於美股及美債的「富蘭克林入息基金」近月已減持美股增持美債。

記者翻查「富蘭克林入息基金」截至今年1月底止報告，當時該基金資產分佈中固定收益、可換股證券/股票掛鈎票據、股票，現金及現金等值佔比分別達57.59%、21.53%、19.29%及1.59%，而值得注意的是，與基準（連結50%美國高股息收益+25%高收益流動性+25%美國綜合指數）比較，屬明顯低配股票。由於資產配置得宜，該基金當時1個月及3個月回報分別達4.59%及8.02%，均顯著跑贏基準指數。

料標指短期3700點至4300點上落

高盛全球首席股票策略分析師Oppenheimer現予標指合理值為4000點，惟他亦警告美國若出現經濟衰退，標指成分股平均盈利將因此下跌10%至15%，該合理值亦將下調10%至15%（見第6頁）。Ed Perks被記者問及對後巿有何看法，他回應說，不覺得美國今年將出現經濟衰退，不擔心美股因此大跌，認為短期標指將在區間內上落：「低位是3700至3800點，即不會跌至去年10月低位（3491點）；高位則是4200至4300點，這是難以突破的水平」。

美核心服務業通脹仍高企

Ed Perk表示，假如美股一如預測短期將在區間上落，由於現時美股息率回報不及美債孳息，加上美股價格亦較美債波動後，美債現時的經調整風險回報率（Risk-adjusted return）明顯高於美股，因此「富蘭克林入息基金」目前非常進取地傾斜投資較多於美債、較少於美股。

Ed Perks分析，美國最終利率水平將升至哪一水平，是目前主宰當地金融市場的主要變數，他亦會因此調整投資組合中的股債比例，而目前他認為，聯儲局在今年餘下時間仍會再加息3次，每次加息0.25厘，將聯邦基金利率上端推高至5.5厘：「聯儲局是次加息周期始於去年3月，至今已加息4.5厘，假如一如所料再加息0.75厘的話，累積加息幅度便會達到5.25厘，在如此短時間內大幅加息，在過去逾40年屬前所未見，對上一次出現此情况是1970年代末期（見圖1），當時需要應付的是超高通脹」。

Ed Perks指出，雖然美國不論消費物價指數（CPI）或個人消費支出（PCE）通脹近月均從高位回落，但仍遠高於長期平均水平（見圖2），反映是次通脹十分具韌性，原因是核心服務業通脹高企，而問題的關鍵是當地勞工市場現正處於供不應求狀况，推動薪金明顯上升，此情况不改善的話，息口仍會在更長時間內更高（higher for longer）。

儲局或調高長期通脹目標

美國10年期國債孳息率上周五收報約3.69厘，與2年期國債孳息率約4.58厘比較，大幅低約0.89厘，出現長息低於短息的「孳息率倒掛」現象，而此情况已持續逾半年（見圖3），傳統上被視為經濟衰退的先兆，但Ed Perks認為，不需要看得如此悲觀，認為此現象僅反映市場相信聯儲局有能力令通脹回落至目標水平，長期通脹預期仍然受控。

記者請教Ed Perks，聯儲局對美國通脹率的長期目標為何2%？當地通脹未來有可能回到疫情前的2%或以下嗎？Ed Perks表示，其實在10年前，美國社會也曾對何謂適當的通脹率作廣泛辯論，背景是2008年金融海嘯後當地經濟增長減慢，而現任財長耶倫當時也有就此提出觀點，得出的結論是通脹率不必每年均低於2%，長期平均維持於2%或以下便可以接受。而Ed Perks估計，在今年夏天或秋天，上述辯論會再次出現，聯儲局可能因此接受2.5%至3%此較高的長期通脹率：「我不覺得社會可接受每年平均3%的通脹率，但2.5%至3%是可以接受的，若聯儲局屆時就此定調的話，貨幣政策很可能亦會因此出現變化」。

若美息降企業盈利升 屬買美股良機

Ed Perks總結，假如在未來幾個月，美國經濟持續增長，而且通脹繼續放緩，市場便會對企業盈利憂慮減少，再加上若聯儲局亦釋出不再收緊貨幣政策的信號，美股料會有較佳表現，因此屆時「富蘭克林入息基金」亦可能會改變現時超配美債、低配美股的策略：「若美股盈利增長提速，而且估值亦上升，這會是投資美股的好機會，而此情况很可能在較低的利息環境、息率回落時才會出現，關鍵是聯儲局何時確定通脹受控」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕美國加息 美國通脹 美股 金融危機 矽谷銀行 方德金融控股投資策略師鍾駿 富蘭克林鄧普頓入息投資投資總監 Ed Perks

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