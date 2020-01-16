經濟

長和周四放榜 EBITDA看升逾半

【明報專訊】長和（0001）及長實（1113）將於周四（16日）公布業績，據彭博綜合多間券商預測表現，長和業績保持穩健，受惠市道好轉，財務投資及其他業務大幅好轉和港口EBITDA保持升勢，市場預料長和去年EBITDA按年升55.1%（見表）。長實在各方面亦保持穩定增長，投行高盛1月的報告指出，市場通關和復蘇財富效應將推動樓市，旅遊業全面復蘇有助推動零售租金，加上長實擁有較高的資產收益率（ROA）、多元化收入等優勢，該行將長實評級由「中性」上調至「買入」。

高盛上調長實目標價至65.1元

該行續稱，高印花稅政策及貸款利率在未來3至6個月內仍有機會上升，因此房地產收入緩慢增長，但房地產周期長，一年的調整不足以讓市場見底，隨着經濟前景改善、股市復蘇帶來財富效應，該行將今年樓價跌幅預測收窄5個百分點至10%，明、後年增長4%。

另外高盛指出，長實的ROA在各地產商中表現最高，主要因較快的資金流動令其每股淨值提升，長實是業內唯一股息有增長的地產商，亦是唯一一間回購逾1%股份；其次長實擁有三至四成息稅前利潤來自內地以外的基礎設施、公用事業和酒吧資產所有權，若內地持續復蘇能支持收入增長。該行將上調長實評價，目標價由57.1元上調至65.1元。

據市場預測數，長和旗下港口業務EBITDA升8.2%至164.02億元，零售業務EBITDA跌6.13%至150.51億元，財務投資及其他升2.7倍至196.71億元。

另一投行里昂指出，長和中期業績受惠油價上漲、港口擁堵，以及合併印尼電訊支持盈利增長，下半年油價持續上漲和內地放寬防控將支持健康及美妝零售類別，但港口倉貯收入可能會放緩，3香港較高的折舊和攤銷費用將抵消部分Cenovus Energy的實力。

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