經濟

重新適應復常 調配人手最困難

【明報專訊】社會逐漸復常，但匡智會署任服務主任黃頌賢表示，本港放寬防疫措施對他們亦有負面影響，因為餐廳營運時間變回正常，即是較疫情期間延長，很多人手調配要重新調整。因為過去3年在疫下工作時間較短，員工和員工家長不習慣復常的正常營運時間，需要花費較多時間解釋輪班、周末放假安排和工時長的因由。他更指出中港兩地通關是另一難題，員工回鄉探親申請幾個月假期，急須面對即時人手調配。

對於放寬防疫限制和中港兩地開放通關，他認為對社企本來的業務影響不大，因為餐廳只對員工和會員開放，零售亦主要面向本地市場。社企的生意亦只有遇到季節訂單時，因應較多聚會而有較高銷售，但受到產品是人手製作、未能大規模生產所限，銷售額突然飈升是沒可能。

大埔原址租用土地 拓園藝新業務

然而，匡智會助理總幹事（機構行政）黃碧君表示，疫下受到捐贈者贊助，讓社企能夠維持一貫經營的狀况，毋須裁員、減薪、凍薪等。而在捐贈者的支持下，她與團隊更商量自動化烘焙廠房的流程，讓員工學習使用機器生產，以適應商業社會的生產變動。該社企同時發現近來市場對園藝的需求漸增，已有商界人士提出需要相關的人力資源，故該社企透過在大埔原址向政府租用的土地上，擴充並發展園藝新業務，教授員工處理園藝的技巧。

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