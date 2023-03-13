經濟

社企也商業化 匡智會培訓員工助轉投商界

【明報專訊】環境、社會與管治（ESG）目的是提高企業長遠可持續性，匡智會在1999年開始經營社企，亦是本着要可持續的初衷。該社企1965年開始專為智障人士提供服務，由辦學到開廠、開店逐步擴大規模成為一門「生意」，其助理總幹事（機構行政）黃碧君表示，社會普遍認為社企是不賺錢的生意，但她指出：「我們都要達到顧客要求，一般商業社會的運作模式會遇到的困難、挑戰，我們都會遇到。」因為社企要營造商業化的格局，成為員工的跳板，訓練他們可以轉投商業機構。

黃碧君稱，團隊既要培訓殘障員工擁有在社會工作的技能，又要肩負商業機構的業務發展，舉例廠房的整個生產、銷售流程，由產品包裝、銷售渠道到售後服務一一跟進，並隨着市場走勢推出相應服務，例如網銷流行便設立網站、開拓線上銷售。但她指出生意要可持續發展，最重要是保持開放和接受的心態，聆聽和學習市場的運作模式，因應環境和生意的發展狀况作出變動。

社企只有實現可持續發展 才能為員工做事

她以企業客的曲奇訂單為例，接單時發現市場口味偏好茶味或中式陳皮味，他們就會調整產品，所以每次接觸外界的機會就是涉獵新的資訊、改善產品的契機。另過去在產品款式上較多變，全因想嘗試不同款式，但隨着多年發展，該社企最近定下5款固定款式，包括燕麥提子、芝麻、朱古力杏仁、紫薯、伯爵茶；之後亦會陸續按市場需求，推出期間限定的產品。社企只有實現可持續發展，才能夠為員工做事。

對於以員工為本一事，匡智會署任服務主任黃頌賢認為，這無疑是加重了人力資源成本，因為社企亦要按照勞工法例的最低工資支付薪金，但由於殘障員工都是在能力上有限制的人，「不論認知、社交能力或應對壓力調適都一定會有限制，他們的工作效能未必可以好似健全人士100%運作」，所以在每一項業務或每一間店舖，必須較其他商業機構聘用多一倍的殘障人士。

惟他相信，強迫員工從事不喜歡的事，這件事永遠都不會做好，相反員工喜歡做這件事先會做好，因此每一名員工入職前都會經過半天的體驗日，之後揀選心儀的項目進行一星期至一個月的基礎訓練，選項包括烘焙訓練、樓面訓練、洗衣訓練、酒店房務訓練等。

要在情感和技術投放更多人力資源成本

準員工通過評核後，便會在旗下廠房或店舖作為期3至6個月的實習生。但黃頌賢表示，每位員工的入職培訓到正式工作的時間不同，因為最困難的地方就是調節員工心態，尤其是來自剛從特殊學校或職訓中心畢業的殘障員工，他們與主流學生一樣要擺脫「學校模式」，需要較長時間適應新環境。加上一般智障人士彈性不太高，要面對突發狀况會容易感到沮喪，更要在情感上和技術上投放更多人力資源成本。

同時，黃頌賢表示，員工在通過最後階段後，若有職位空缺便會聘請。他表示現時合共聘請60至70名全職及兼職、當中包括負責指導殘障員工的健全店長或師傅。但他續稱，其他如酒店房務等服務會與公開市場的酒店合作，每年平均有約5至6人轉投商業機構，甚至曾有準員工接受培訓後，表現優秀隨即獲商業機構招攬。

然而，員工受聘後更「考功夫」，黃頌賢表示，有次試食時發現烘製的曲奇形狀參差，向師傅查詢得悉人手製作必然存有誤差，要水準穩定必須經過反覆練習和嘗試。但他要將這些產品推出市場亦必然滯銷，幸好聘請的師傅是經驗豐富的酒店糕餅師，找出每塊曲奇的厚薄和形狀各異，全因員工在某項工序上不足，改善後便能做出可銷售曲奇。明報記者

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