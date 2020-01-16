SVB最快周一歸還部分未受保存款 子公司管理層擬集資回購免受拖累

明報記者 陳麗歡

首批或逾30% 視乎監管賣產套現進度

知情人士透露，FDIC正與時間競賽，加緊時間出售矽谷銀行資產，最快周一向客戶歸還部分未受保存款。另外《金融時報》指出，部分客戶正試圖以大幅折讓出售存款以籌集現金以應對企業營運開支。據破產案件索償交易平台Cherokee Acquisition的數據顯示，矽谷銀行宣布倒閉當日（10日），矽谷銀行未受保存款每1美元售價介乎55至65美仙之間；其他存款售價介乎70至75美仙之間。報道又引述風險投資者指出，對於初創公司創辦人而言，他們不得不出售不受保的存款，以盡快於下周支付員工工資。

企業客戶劈價售存款保營運

據報矽谷銀行在倒閉不足24小時內，其創辦人便收到投資者郵件提出收購存款，而投行富瑞是表示有興趣購買部分存款的金融集團之一。特殊情况基金Fulcrum Capital於11日曾聯繫6間初企，提出買入其在矽谷銀行持有總存款的未指定百分比，並承擔期限，可以在48小時內提供資金。有業內消息人士則指出，當矽谷銀行在FDIC的掌管下重新開業時，將能提供標準的銀行服務，包括支票和電匯服務，而將矽谷銀行出售給另一間銀行亦可解凍客戶存款。

另一方面，彭博亦引述知情人士報道，矽谷銀行旗下子公司矽谷銀行證券（SVB Securities）管理層正探討從母公司手中回購公司方案（MBO），管理層正為潛在收購案籌集資金，並爭取在監管機構有進一步行動前，快速促成交易。

知情人士表示，管理層希望透過收購避免因矽谷銀行倒閉而令SVB Securities流失大量人才，令證券行價值受挫。