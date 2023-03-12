經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

馮其十：內地旅遊復蘇 「新旅遊」來了

【明報專訊】內地經濟逐漸回暖，旅遊復蘇節奏也顯著加快。個性遊定制遊成風尚、旅遊市場加速下沉、數字化賦能，成為旅遊市場三大新趨向。種種現象說明，一種「新旅遊」正在來臨。

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