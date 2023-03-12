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經濟
2023年3月12日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
矽谷銀行爆煲 衝擊初創幣企資金鏈 2008年來最大宗銀行倒閉 周一恢復營運提款設限
金管局：矽谷銀行在港只設辦事處
美債跌價致巨額減值肇禍
美股周五受壓 三大指數全周累跌逾4%
NOVO 2B期今第三輪銷售 超購逾50倍
3英國Vodafone合併 傳本月公布細節
最大煙草商推動加熱煙取代傳統產品
煙草替代品興起 資助科研受質疑
張宗永：2%的背後
薛偉傑：ChatGPT熱潮 FevaWorks推證書課程
馮其十：內地旅遊復蘇 「新旅遊」來了
馮其十：內地旅遊復蘇 「新旅遊」來了
【明報專訊】內地經濟逐漸回暖，旅遊復蘇節奏也顯著加快。個性遊定制遊成風尚、旅遊市場加速下沉、數字化賦能，成為旅遊市場三大新趨向。種種現象說明，一種「新旅遊」正在來臨。
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