薛偉傑：ChatGPT熱潮 FevaWorks推證書課程

另外，全渠道對話營銷方案供應商Omnichat近日表示，已經推出整合了ChatGPT 3.5的技術的全新聊天機器人Omni AI，將人工智能延伸至橫跨WhatsApp、LINE、facebook Messenger、Instagram等多個社交媒體。

跨平台IM服務整合ChatGPT

憑藉先進的AI語言模型，Omni AI 可以為零售品牌等擔任虛擬助理的角色，快速處理顧客查詢和產品推薦。Omnichat還聲言，在今年內會將服務覆蓋範圍由亞太區擴展到全球，亦計劃進行新一輪融資。借助ChatGPT的技術，未來的目標是成為亞洲第一家估值達到100億美元的「軟件即服務」（SaaS）公司。

明報記者 薛偉傑

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