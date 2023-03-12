煙草替代品興起 資助科研受質疑

煙草行業以往向反對收緊煙草管制的政客捐款、圍繞吸煙對健康的風險提出質疑，並資助一些懷疑不夠中立的學術研究以維護行業利益，令業界聲名狼藉。直至1998年，美國主要煙草商於與美國數十個州政府達成總和解協議（Master Settlement Agreement, MSA），業界從此不能隱瞞產品的健康風險，而一些由煙草業資助的研究團體，例如旨在反駁吸煙與癌症關係的煙草研究所（The Tobacco Institute）也從此瓦解。不過此類由煙草商資助的科研團體近年隨着戒煙替代產品興起又捲土重來。

2017年成立的無煙世界基金會（Foundation for a Smoke-Free World）就是由菲利普莫里斯國際（Philip Morris International, PMI）資助。部分公共衛生專家懷疑，這是煙草行業試圖滲透科學領域，塑造更大話語權的手段。

Juul 贊助特刊展示行業研究 引參議員關注

電子煙生產商Juul 在2021年為《美國健康行為雜誌》（American Journal of Health Behavior）贊助了一整期的特刊，以展示其資助的行業研究，也引起美國參議員沃倫（Elizabeth Warren）及布盧門撒爾（Richard Blumenthal）關注，呼籲美國食品和藥物管理局（FDA）就利益衝突申報等，對行業資助的研究進行更嚴格審查。

不過，有論者指出，不應隨意將煙草業資助的研究標籤為缺乏獨立性，而阻止這些研究成果公開發表。

[企業地球村]