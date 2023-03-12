最大煙草商推動加熱煙取代傳統產品

資料來源：金融時報

在1990年代大部分時間，該煙草集團與多家同業都在應付美國46個州的訟戰，為隱瞞吸煙害處抗辯，最終業界以支付2060億美元的代價，與當局達成和解。30年過去，PMI由拒絕承認吸煙引起的健康問題，轉為積極推銷煙草替代品。Olczak表示，他的無煙產品推銷，其實借鑑化石燃料行業跨進可再生能源領域的策略，「難道你會因為可再生能源由英國石油公司（BP）提供，就不使用？」儘管PMI發展煙草替代品的步伐較競爭對手快，PMI去年仍有64%的收入及79%的利潤來自傳統煙草。

被質疑積極拓發展中國家煙草市場

PMI預計，到2025年，包括IQOS加熱煙等無煙替代品將佔集團收入的50%。加熱煙的原理，是以高溫加熱方式把煙葉加熱，避免燃燒煙草產生有害物質。PMI計劃未來10年內停止在英國等發達國家銷售煙草，不過在中東、非洲、東南亞及美洲的發展中國家，煙草銷售仍將蓬勃發展。PMI甚至被質疑在發展中國家積極拓展市場份額。在PMI銷量最大的煙草市場印尼，該公司利用當地寬鬆的廣告限制展開電視廣告宣傳，鼓勵觀眾「堅強、勇敢……成為萬寶路」。PMI表示，該宣傳已停止，強調其印尼子公司Sampoerna廣告限制，比印尼法律要求嚴格。

CEO強調須以協調方式淘汰煙草

根據Euromonitor的數據，埃及、泰國和土耳其也是PMI主要的煙草銷售增長市場。PMI未有放棄在這些市場發展，儘管IQOS最近在這些國家推出，但尚未在當地引入價格大眾化的版本。

Olczak說，有人認為停止煙草銷售是輕而易舉的事，但他強調須以協調方式淘汰煙草。他認為即使是電子煙（E-cigarettes，將煙油加熱轉化成煙霧的產品）也有「協助戒煙的力量」，不過世界衛生組織（WHO）等公共衛生機構一直強調電子煙的風險。

除發展煙草替代品，PMI也開始進入醫藥行業，被質疑為煙草業務粉飾櫥窗。PMI此前以11億鎊（約103億港元）收購英國哮喘吸入器製造商Vectura，引起健康機構及公共衛生專家批評。

Olczak強調開發助煙民戒煙的低風險煙草產品，對公眾健康的重要性。過去15年，PMI斥資105億美元用於降低尼古丁產品風險的科研。目前PMI位於瑞士Neuchatel的研發中心，約有1000名科學家從事低風險煙草產品開發。

有人建議PMI改名，為品牌消除負面形象，但Olczak說：「我不會改名，我會證明PMI可以走出新路，毋須用另一個名字遮掩。」

衛生專家：虛偽市場營銷手段

不過一些衛生專家認為，煙草業以往就因為誤導公眾、淡化尼古丁成癮及煙草害處而惡名昭著，如今煙草業界聲言要改弦易轍，卻不停止販賣煙草，而是要等待煙草替代品的利潤增長，足以抵消來自煙草的盈利，才淡出煙草銷售，其實是虛偽的市場營銷手段。

醫學期刊《柳葉刀》的全球疾病負擔研究（Global Burden of Disease Study）指出，僅在2015年，全球就有逾600萬人因吸煙引起的疾病死亡，相當於全球死亡數字的10%以上。PMI曾表示，煙草業務仍會持續，因為吸煙是消費者在充分了解健康風險的情况下所作出的個人選擇。

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