NOVO 2B期今第三輪銷售 超購逾50倍

資料顯示，NOVO LAND第2B期第三輪推售的189伙，涵蓋52伙1房戶、116伙2房戶及21伙3房戶，折實售價由429.33萬至948.17萬元，折實呎價13,476元至15,893元。

雨後加推48伙 45伙折實低於千萬

同屬上車盤的星星地產（1560）旗下元朗宏業西街雨後，樓花期約10個月，自接受認購後，獲超額認購，昨日以原價加推價單第2號共48伙，加推單位實用由276至717方呎，定價由約442.95萬至1277.83萬元，實呎由14,973至18,223元，計及最高6%折扣，折實售價由416.37萬至1201.16萬元，實呎由14,074至17,129元，折實平均呎價15,572元。

值得留意的是，雨後價單第2號中有20伙折實售價低於600萬元，45伙折實售價低於1000萬元，佔逾93%。

KOKO 3B期周二命名 料短期應市

日前悉數售罄的會德豐藍田KOKO ROSSO，發展商將乘勝追擊，部署推售第3B期應市，計劃在本周二（14日）舉行命名儀式，外界估計項目擬於短期內推售。

綜合市場消息，昨日一手市場共錄近20宗成交，其中由麗展（0488）及市建局合作的觀塘恒安街新盤Bal Residence，樓花期長約1年，昨日推售56伙，據悉暫售出3伙。由信置（0083）、會德豐、嘉華（0173）、爪哇（0251）合作發展的西南九龍長沙灣維港滙，則售出兩伙，其中一伙為3A座11樓A單位，實用面積826方呎，成交價2213.8萬元，實呎26,801元。

維港滙昨售出兩伙

據悉，維港滙本月暫售出23伙，套現約5.4億元，而項目自2021年3月起推售至今，累積售出911伙，套現近140億元。

翠嶺峰1房未補價363萬易手

樓市交投熾熱，二手市場亦錄高價成交。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳翠嶺峰最新錄破頂成交，單位為高層C室，實用面積271方呎，1房望山景，原業主去年10月起放售，在第二市場以355萬元放售，隨着近月樓市轉旺，亦調高叫價，終以363萬元（未補地價）易手，實呎高見13,395元，創同類單位成交呎價新高。

伍錦基續稱，單位原業主於2018年3月以265.7萬元（未補地價）購入，持貨5年，帳面獲利97.3萬元或37%。

[香港地產]