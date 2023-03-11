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經濟
2023年3月11日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
長和青衣聯合船塢申建1.5萬伙 包括4704伙公營房屋 97後系內最大改劃申請
長和系近年變積極 頻頻申改劃投地
恒基二部今年推六盤共5200伙
CCL連升3周共2.88% 逼近165點
布力徑9號大宅放售 估值4.8億
美矽谷銀行爆危機 推冧港股605點 金融科網板塊捱沽 恒指跌穿牛熊線
京東放榜後急挫12% 大行紛降目標價
佳兆業復牌跌21% 旭輝本月洽債務重組
中國2月社會融資規模3.2萬億 高預期
比亞迪加入減價 車股跣低
內地2月新能源車銷量按月增29%
友邦新業務價值跌5% 對今年樂觀 內地經營好轉 管理層稱擁多個增長引擎
友邦港業務受惠撤防疫 首兩月續強勁
港上季壽險新做保費跌49% 近10年最少
華置轉賺11.5億 料今年股市具反彈潛力
針對沽空報告指控 中通快遞開展獨立調查
ING銀行與螞蟻簽可持續發展掛鈎產品
彭博：太盟等擬私有化ASMPT 股價升2%
許濤調任TVB行政主席 放棄行政人員薪酬權利
美新職31萬超預期 工資僅升0.2% 本月加息半厘概率急降 美匯回落
英GDP按月增0.3% 衰退憂慮降
微軟AI版Bing報喜 每日活躍戶破1億
陸振球：樓巿小陽春未必持久
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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長和系近年變積極 頻頻申改劃投地
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