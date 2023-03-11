微軟AI版Bing報喜 每日活躍戶破1億

Bing Chat並非Bing使用量增加的唯一因素。微軟Edge瀏覽器也促進了Bing的普及。微軟透過Edge更新、Windows更新，積極推動Bing成為用戶的默認設置，甚至提示用戶不要下載Google Chrome。

除了用戶有所增長，用戶的參與度也有所提升，愈來愈多人每天進行更多搜索。Bing急起直追，已促使Google準備引入類似的AI聊天工具。目前Google搜尋引擎的每日活躍用戶量超過10億。

迪士尼串流影視或加價

此外，迪士尼（美：DIS）行政總裁艾格（Bob Iger）周四透露推動串流媒體業務實現盈利的一些細節，暗示其影視串流服務可能進一步加價。他說，在追求全球訂戶增長的過程，定價策略方面出現了問題，未來將進行相應調整。去年12月，迪士尼將無廣告的Disney+訂閱月費提高至10.99美元，並推出月費7.99美元的廣告支援版本。艾格又透露，將向競爭對手授權使用其串流媒體內容。

（綜合報道）

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