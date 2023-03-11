美新職31萬超預期 工資僅升0.2% 本月加息半厘概率急降 美匯回落

持續強勁的就業職位增長，反映美國經濟未有衰退迹象，預示美聯儲仍將在較長時間維持加息。不過上月薪酬升幅比預期小，預示美聯儲本月毋須迫切將加息幅度，由0.25厘擴大至半厘。數據公布後，芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注本月加息0.25厘的概率，由數據公布前的三成左右，升至接近六成。本月加息半厘的概率，則由數據公布前的接近七成，回落至42.5%。交易員最新押注，美聯儲在3月、5月、6月各加息0.25厘，利率將在5.25厘至5.5厘見頂，繼而在今年稍後減息。此前交易員預期，利率峰值在5.5厘至5.75厘。

耶倫：財政部關注少數銀行危機

美匯指數午夜前回落1%，跌至104.2。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由周四的4.9厘水平，回落至4.6厘左右。美國10年期國債孳息率亦由周四的3.9厘以上，回落至3.7厘以下。債息波動，除了反映加息預期放緩，也由於美國部分銀行陷入困境，導致資金流入債市避險。

消息稱，美國矽谷銀行（美：SIVB）可能融資失敗準備賣盤，午夜前仍在停牌（詳見B2版）。此外，第一共和銀行（美：FRC）周五開市後曾挫超過五成，其後低位反彈。美國財長耶倫昨表示，財政部正密切關注「少數銀行」的危機。銀行股午夜前繼續受壓，道指早段下滑，午夜前轉升。

美上月失業率回升至3.6%

美國上月失業率，由1月3.4%的53年低位，回升至3.6%，分析師原預期失業率維持不變。部分經濟學家指出，不用過分強調這狹義的失業率指標，應注意將失業人口，加上放棄尋找工作及找不到全職而被迫兼職的廣義失業率，在2月升0.2個百分點，達到6.8%。這意味逾千萬人可以應聘，超出1月底美國就業市場的1080萬個職位空缺，表明勞動力市場趨於平衡。美國上月勞動參與率微升至62.5%，是2020年3月美國疫情惡化以來最高。

與此同時，美國大型機構的職位削減措施持續。為應對宏觀經濟的不確定性，通用汽車（美：GM）向美國多數的白領員工啟動自願離職計劃，作為2024年底前削減20億美元成本的一部分。該公司將在6月底前，向工作至少滿5年的所有美國白領員工提供自願離職計劃，這佔大約5.8萬名美國正式員工的大部分。

（綜合報道）

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