友邦港業務受惠撤防疫 首兩月續強勁

去年新業務價值升4%

今年初港與內地恢復通關，市場關注內地訪客業務恢復程度，區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲未有直接給予具體業務數據，但他指出內地訪港旅客數目迅速回升。他引述數據指近期周六內地來港訪客為8萬人，未到疫情前每日平均14萬人水平，而來港澳投保旅客佔整體旅客比例與過去相若。

此外，陳榮聲表示隨着經濟反彈和防疫措施解除，本地客戶業務首兩個月銷售也有強勁增長。受去年下半年存息上升影響，本港新造保單保費按年跌約四成，相對友邦去年下半年年化新保費按年仍升6%，陳榮聲指該行銷售長期儲蓄保險而非短期保險，存息上升對銷售影響有限，而新造長期保單購買定息債券可得到較佳利率，反而對長期儲蓄保單是好事。友邦在2021年完成收購東亞人壽，陳榮聲指受惠銀保和獨立理財顧問增長，伙伴分銷業務新業務價值按年上升21%。

富瑞報告認為友邦披露至年底有逾6800名代理專注內地訪客業務，其中75%在疫前已在友邦，反映該行在恢復內地訪客銷售部署良好。富瑞給予「買入」評級，目標價110元。