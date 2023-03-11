中國2月社會融資規模3.2萬億 高預期

新貸達1.81萬億 M2增12.9%

2月份人民幣貸款增加1.81萬億元，按年增5928億元。當中，住戶貸款增加2081億元，短期貸款佔1218億元，中長期貸款佔863億元；企業單位貸款增加1.61萬億元；非銀行業金融機構貸款增加173億元。此外，至2月底，廣義貨幣（M2）供應餘額275.52萬億元，按年增長12.9%，較上月升0.3個百分點。

澳新銀行大中華區首席經濟師楊宇霆表示，適逢1月農曆新年，貸款數據十分強勁，因此2月回落屬正常現象，平均1至2月仍為較高水平。貸款錄得高增長，反映政府鼓勵貸款融資見成效，惟目前經濟呈疲弱狀態，仍視乎其對實質經濟的影響。至於M2數字較強，經濟增長仍然放慢，似乎反映仍未夠效率。

楊宇霆續指，人民幣存款增加顯示市民未有加大消費以及投資，對實體經濟改善較為負面。2月中長期住戶貸款增863億元，遠較去年月均增量2290億元水平為低。

楊宇霆又指出，去年內地房地產行業普遍銷售下跌約三成，加上「3條紅線」維持近3年，房地產泡沫已完全消失，有待政府政策及口徑放寬，提升購房信心。

匯豐研究部認為，內地復蘇需找到穩固的基礎，短期內仍會保持寬鬆的貨幣政策。

匯豐料人行續增流動性注入

現時內地通脹壓力較低，料人行將繼續增加流動性注入，例如降準及推出針對性的信貸支持。寬鬆政策將有助今年的社會融資規模保持兩位數增長。