蘋果傳改組海外管理層 印度市場升格

UBER或分拆貨運物流上市

在截至12月底的第一財季，印度的iPhone銷售創新高，推動蘋果該季在印度的收入破紀錄，成為蘋果財報的亮點之一。此外，印度對蘋果供應鏈也愈趨重要。彭博社此前報道，蘋果正與代工商鴻海（台：2317）合作，在印度建立新的iPhone生產設施。

此外，彭博引述知情人士透露，召車平台優步（美：UBER）正考慮將Uber Freight貨運物流部門分拆出售，又或獨立上市，以便將精力集中在召車及外賣速遞業務。消息指，優步不會在短期內作出決定，相關計劃仍可能有變。消息指，IPO的可能性比出售大，但至少要待明年才會進行IPO，一切將取決於市况。優步股價早段微升。

（綜合報道）

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