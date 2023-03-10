經濟
國際金融

蘋果傳改組海外管理層 印度市場升格

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，蘋果公司（美：AAPL）正改組國際業務管理層，把印度市場的地位升格，使印度首次成為蘋果架構內一個獨立的銷售區。據稱，負責印度、中東、地中海、東歐和非洲地區業務的蘋果副總裁Hugues Asseman近期退休，而原本向Asseman匯報的印度負責人Ashish Chowdhary獲得擢升，未來將向蘋果產品銷售主管Michael Fenger直接匯報。最新變化將影響蘋果的管理架構，但不會影響蘋果財報中的地區銷售分類，印度仍將歸入歐洲市場，而後者也計入中東和非洲市場的銷售額。蘋果另外4大市場分別為美洲、大中華區、日本和亞太其他地區。

UBER或分拆貨運物流上市

在截至12月底的第一財季，印度的iPhone銷售創新高，推動蘋果該季在印度的收入破紀錄，成為蘋果財報的亮點之一。此外，印度對蘋果供應鏈也愈趨重要。彭博社此前報道，蘋果正與代工商鴻海（台：2317）合作，在印度建立新的iPhone生產設施。

此外，彭博引述知情人士透露，召車平台優步（美：UBER）正考慮將Uber Freight貨運物流部門分拆出售，又或獨立上市，以便將精力集中在召車及外賣速遞業務。消息指，優步不會在短期內作出決定，相關計劃仍可能有變。消息指，IPO的可能性比出售大，但至少要待明年才會進行IPO，一切將取決於市况。優步股價早段微升。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

港鐵多賺3% 車務營運虧損擴至47億 賣樓賺逾百億 料票價機制年中有檢討結果
港鐵多賺3% 車務營運虧損擴至47億 賣樓賺逾百億 料票價機制年中有檢討結果
部署推3項目招標 供應4500伙住宅
部署推3項目招標 供應4500伙住宅
太古基本溢利跌10% 太地指中港銷售返近疫前
太古基本溢利跌10% 太地指中港銷售返近疫前
大劉攜愛女逛太古廣場
大劉攜愛女逛太古廣場
TVB回吐15% 券商持倉揭散戶高位接貨
TVB回吐15% 券商持倉揭散戶高位接貨
領展供股權走勢波動 首日跌21%
領展供股權走勢波動 首日跌21%
京東全年多賺64% 擬每年派息 末期息派0.31美元 ADS初段挫6%
京東全年多賺64% 擬每年派息 末期息派0.31美元 ADS初段挫6%
佳兆業昨晚連發業績 首家財困內房復牌
佳兆業昨晚連發業績 首家財困內房復牌
Prada全年盈利增長58%
Prada全年盈利增長58%
中東東南亞帶動 佐丹奴去年多賺41%
中東東南亞帶動 佐丹奴去年多賺41%
九倉去年核心純利挫92% 內地樓市低迷 減值撥備60億創新高
九倉去年核心純利挫92% 內地樓市低迷 減值撥備60億創新高
內地上月CPI升1% 遜預期
內地上月CPI升1% 遜預期
恒大傳公布重組條款 尋求清盤聆訊再延期
恒大傳公布重組條款 尋求清盤聆訊再延期
虛幣銀行Silvergate結業清算 空軍累賺61億 比特幣陪跌2%
虛幣銀行Silvergate結業清算 空軍累賺61億 比特幣陪跌2%
美首兩月裁18萬人 14年來同期新高
美首兩月裁18萬人 14年來同期新高
張兆聰：中移動股息率高 吸引北水
張兆聰：中移動股息率高 吸引北水
植耀輝：鐵塔增長慢 吸引力一般
植耀輝：鐵塔增長慢 吸引力一般
葉創成：再減持超媒體 小注買安東油服
葉創成：再減持超媒體 小注買安東油服
技術取勝：國泰下探7元關支持
技術取勝：國泰下探7元關支持
盧駿匡：恒指不失19783點 後市仍看好
盧駿匡：恒指不失19783點 後市仍看好
劉思明：TVB基本因素弱 跟炒小心接火棒
劉思明：TVB基本因素弱 跟炒小心接火棒
周顯：炒作中型股需時
周顯：炒作中型股需時
湯文亮：領展傷透支持者的心
湯文亮：領展傷透支持者的心
大馬經濟續升 4類住宅獲看好
大馬經濟續升 4類住宅獲看好
「第二家園」只批長期居留
「第二家園」只批長期居留
上月BSD成交升八成 創8個月新高 較谷底彈兩倍 業界：未全面反映通關後市况
上月BSD成交升八成 創8個月新高 較谷底彈兩倍 業界：未全面反映通關後市况
五新盤周末共推售441伙搶客
五新盤周末共推售441伙搶客
許家印布力徑銀主盤放售 市值8.8億
許家印布力徑銀主盤放售 市值8.8億
交吉盤大減 太古城連租約1100萬沽
交吉盤大減 太古城連租約1100萬沽
樂風等鴨脷洲舊樓月底強拍 底價1.57億
樂風等鴨脷洲舊樓月底強拍 底價1.57億