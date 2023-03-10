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樂風等鴨脷洲舊樓月底強拍 底價1.57億

【明報專訊】樂風集團伙新加坡房地產私募股權投資公司SC Capital Partners合作併購的鴨脷洲舊樓，早前獲批強拍令，將在本月29日進行拍賣，底價1.57億元。資料顯示，項目位於平瀾街2至4A號及好景街26至28號，地盤面積約2400方呎，現為兩幢樓高5層的舊樓。兩物業同於1965年落成，樓齡約58年，地下設有商舖，1至5樓為住宅樓層。

物業將按現時狀况，以部分交吉、部分連現有租約及准用約（如有）形式出售，並受現有建築物條例監管，樂風等計劃統一業權作重建。據香港仔及鴨脷洲分區規劃大綱核准圖，該土地現劃為「住宅（甲類）」用途，若以地積比率9倍重建發展，可發展樓面約2.16萬方呎，以底價計算，預計每方呎樓面地價約7260元。

晨曦會6200萬放售鴨寮街舖

另有團體趁市旺放售物業。由香港晨曦會福音戒毒有限公司持有的深水埗鴨寮街28至36號地下C舖及1樓A至C室，地舖面積約1000方呎，1樓面積約4000方呎，總樓面約5000方呎，以約6200萬元放售，呎價約1.24萬元。中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，業主多年來自用，地舖設入則樓梯連接1樓。此外，美聯商業營業董事鍾育建稱，獲委託代理長沙灣青山道668至680號W668高層相連單位放租事宜，單位面積約1603方呎，意向月租約4.81萬元，折合每方呎租金約30元。

相關字詞﹕強拍 鴨脷洲 樂風集團

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