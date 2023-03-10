經濟

香港地產

許家印布力徑銀主盤放售 市值8.8億

【明報專訊】樓市回暖，大額成交有所增加，非本地客或公司客近月加快入市超級豪宅，其中原由恒大（3333）創辦人許家印持有、後來被銀行接管的山頂布力徑10號B屋，已接獲數十組買家查詢，當中約三成為內地客，項目計劃本月下旬選定買家，物業市值約8.8億元。

代理指三成查詢來自內地客

上述項目位於布力徑6至10號，由新世界（0017）發展，共設8幢洋房，其中一幢為會所，其餘7座洋房，由新世界早於2009年轉讓至不同子公司持有，故多年來，項目所有交易都以「賣殼」形式進行，且土地註冊處紀錄亦無顯示成交價。

據悉，許家印先後購入項目3伙，包括10號B、C、E號屋，當中B屋早前已被中國建設銀行（亞洲）接管，該屋實用面積5171方呎，早前於市場放售，若以市值約8.8億元計，實呎即逾17萬元。聯合獨家代理中原地產及世邦魏理仕表示，是次大宅將按現狀交吉出售，並計劃本月下旬選定買家，項目至今已接獲數十組買家查詢，當中超過六成屬本地老牌家族及超級富豪，約三成則為內地客。

另外，錦華實業董事長楊奮彬及相關人士，上月以4080萬元連車位售出九龍塘廣播道嘉皇臺高層B室，實用面積1764方呎，4房雙套間隔，實呎23,129元。楊奮彬等早於2003年SARS前後以1870萬元購入，帳面獲利2210萬元或1.2倍。資料顯示，楊奮彬及相關人士過往投資多個工商舖物業，2018年就曾於2個月內斥約10億元連掃15個舖位，另錦華曾於2014年6月聯同宏安（1243），以7.038億元投得馬鞍山馬錦街住宅限量地，每方呎樓面地價3515元。

相關字詞﹕新世界 山頂布力徑 恒大 許家印

上 / 下一篇新聞

港鐵多賺3% 車務營運虧損擴至47億 賣樓賺逾百億 料票價機制年中有檢討結果
港鐵多賺3% 車務營運虧損擴至47億 賣樓賺逾百億 料票價機制年中有檢討結果
部署推3項目招標 供應4500伙住宅
部署推3項目招標 供應4500伙住宅
太古基本溢利跌10% 太地指中港銷售返近疫前
太古基本溢利跌10% 太地指中港銷售返近疫前
大劉攜愛女逛太古廣場
大劉攜愛女逛太古廣場
TVB回吐15% 券商持倉揭散戶高位接貨
TVB回吐15% 券商持倉揭散戶高位接貨
領展供股權走勢波動 首日跌21%
領展供股權走勢波動 首日跌21%
京東全年多賺64% 擬每年派息 末期息派0.31美元 ADS初段挫6%
京東全年多賺64% 擬每年派息 末期息派0.31美元 ADS初段挫6%
佳兆業昨晚連發業績 首家財困內房復牌
佳兆業昨晚連發業績 首家財困內房復牌
Prada全年盈利增長58%
Prada全年盈利增長58%
中東東南亞帶動 佐丹奴去年多賺41%
中東東南亞帶動 佐丹奴去年多賺41%
九倉去年核心純利挫92% 內地樓市低迷 減值撥備60億創新高
九倉去年核心純利挫92% 內地樓市低迷 減值撥備60億創新高
內地上月CPI升1% 遜預期
內地上月CPI升1% 遜預期
恒大傳公布重組條款 尋求清盤聆訊再延期
恒大傳公布重組條款 尋求清盤聆訊再延期
虛幣銀行Silvergate結業清算 空軍累賺61億 比特幣陪跌2%
虛幣銀行Silvergate結業清算 空軍累賺61億 比特幣陪跌2%
美首兩月裁18萬人 14年來同期新高
美首兩月裁18萬人 14年來同期新高
蘋果傳改組海外管理層 印度市場升格
蘋果傳改組海外管理層 印度市場升格
張兆聰：中移動股息率高 吸引北水
張兆聰：中移動股息率高 吸引北水
植耀輝：鐵塔增長慢 吸引力一般
植耀輝：鐵塔增長慢 吸引力一般
葉創成：再減持超媒體 小注買安東油服
葉創成：再減持超媒體 小注買安東油服
技術取勝：國泰下探7元關支持
技術取勝：國泰下探7元關支持
盧駿匡：恒指不失19783點 後市仍看好
盧駿匡：恒指不失19783點 後市仍看好
劉思明：TVB基本因素弱 跟炒小心接火棒
劉思明：TVB基本因素弱 跟炒小心接火棒
周顯：炒作中型股需時
周顯：炒作中型股需時
湯文亮：領展傷透支持者的心
湯文亮：領展傷透支持者的心
大馬經濟續升 4類住宅獲看好
大馬經濟續升 4類住宅獲看好
「第二家園」只批長期居留
「第二家園」只批長期居留
上月BSD成交升八成 創8個月新高 較谷底彈兩倍 業界：未全面反映通關後市况
上月BSD成交升八成 創8個月新高 較谷底彈兩倍 業界：未全面反映通關後市况
五新盤周末共推售441伙搶客
五新盤周末共推售441伙搶客
交吉盤大減 太古城連租約1100萬沽
交吉盤大減 太古城連租約1100萬沽
樂風等鴨脷洲舊樓月底強拍 底價1.57億
樂風等鴨脷洲舊樓月底強拍 底價1.57億