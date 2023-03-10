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經濟
2023年3月10日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
港鐵多賺3% 車務營運虧損擴至47億 賣樓賺逾百億 料票價機制年中有檢討結果
部署推3項目招標 供應4500伙住宅
太古基本溢利跌10% 太地指中港銷售返近疫前
大劉攜愛女逛太古廣場
TVB回吐15% 券商持倉揭散戶高位接貨
領展供股權走勢波動 首日跌21%
京東全年多賺64% 擬每年派息 末期息派0.31美元 ADS初段挫6%
佳兆業昨晚連發業績 首家財困內房復牌
Prada全年盈利增長58%
中東東南亞帶動 佐丹奴去年多賺41%
九倉去年核心純利挫92% 內地樓市低迷 減值撥備60億創新高
內地上月CPI升1% 遜預期
恒大傳公布重組條款 尋求清盤聆訊再延期
虛幣銀行Silvergate結業清算 空軍累賺61億 比特幣陪跌2%
美首兩月裁18萬人 14年來同期新高
蘋果傳改組海外管理層 印度市場升格
張兆聰：中移動股息率高 吸引北水
植耀輝：鐵塔增長慢 吸引力一般
葉創成：再減持超媒體 小注買安東油服
技術取勝：國泰下探7元關支持
盧駿匡：恒指不失19783點 後市仍看好
劉思明：TVB基本因素弱 跟炒小心接火棒
周顯：炒作中型股需時
湯文亮：領展傷透支持者的心
大馬經濟續升 4類住宅獲看好
「第二家園」只批長期居留
上月BSD成交升八成 創8個月新高 較谷底彈兩倍 業界：未全面反映通關後市况
五新盤周末共推售441伙搶客
許家印布力徑銀主盤放售 市值8.8億
交吉盤大減 太古城連租約1100萬沽
樂風等鴨脷洲舊樓月底強拍 底價1.57億
技術取勝：國泰下探7元關支持
【明報專訊】領展短線料考驗45元（圖）
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