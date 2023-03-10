經濟

領展供股權走勢波動 首日跌21%

【明報專訊】領展供股權（2915）昨首日掛牌交易，表現相當波動，全日高低波幅達46%，開市低見3.02元後急抽上4.42元，之後反覆回落，收報3.64元，比周三理論價4.6元跌21%。領展（0823）正股股價昨隨大市跌至48元收市，相對供股價44.2元，供股權理論價應為3.8元，現價折讓4.2%。市場人士提醒，領展供股權交易至3月16日便完結，有如末日輪炒作，除非買入參與供股，否則持有的供股權有變成零價值風險。

分析：炒供股權慎價值變零

以周三領展收市價48.8元計算，其供股權理論價值每單位約4.6元。周四領展供股權低開3.02元，大跌34%後迅速抽上高位4.42元，其後表現相對平穩。但午後領展隨大市下跌，收市更見4個月低位，收報48元。領展供股權亦隨正股回軟，收報3.64元，其理論價亦隨正股跌至3.8元，每手供股權理論價值約380元。

過去不少投資者喜歡炒賣供股權，因為總有投資者選擇不供股或未能湊足一手去供股，便將手上零碎供股權出售，投資者貪其波幅大而入場炒買。第一上海首席策略師葉尚志表示，到期日之前供股權與認股證（Call輪）性質相同，理論上都是跟正股或掛鈎資產的價格走向相同。投資者炒賣供股權全因有波幅可炒，但由於供股權交易日子不多，玩法更似末日輪，波幅亦更大。他又提醒，供股權與認股證的主要分別在到期日之後，認股證在窩輪發行商結算後，投資者有機會收回部分投資。至於供股權到期後，理倫上其價值應是正股與供股價的差別，不過如果投資者根本無打算供股，又或無足夠資金供股，但又錯過沽出的機會，屆時手上供股權將變得無價值。

上 / 下一篇新聞

港鐵多賺3% 車務營運虧損擴至47億 賣樓賺逾百億 料票價機制年中有檢討結果
港鐵多賺3% 車務營運虧損擴至47億 賣樓賺逾百億 料票價機制年中有檢討結果
部署推3項目招標 供應4500伙住宅
部署推3項目招標 供應4500伙住宅
太古基本溢利跌10% 太地指中港銷售返近疫前
太古基本溢利跌10% 太地指中港銷售返近疫前
大劉攜愛女逛太古廣場
大劉攜愛女逛太古廣場
TVB回吐15% 券商持倉揭散戶高位接貨
TVB回吐15% 券商持倉揭散戶高位接貨
京東全年多賺64% 擬每年派息 末期息派0.31美元 ADS初段挫6%
京東全年多賺64% 擬每年派息 末期息派0.31美元 ADS初段挫6%
佳兆業昨晚連發業績 首家財困內房復牌
佳兆業昨晚連發業績 首家財困內房復牌
Prada全年盈利增長58%
Prada全年盈利增長58%
中東東南亞帶動 佐丹奴去年多賺41%
中東東南亞帶動 佐丹奴去年多賺41%
九倉去年核心純利挫92% 內地樓市低迷 減值撥備60億創新高
九倉去年核心純利挫92% 內地樓市低迷 減值撥備60億創新高
內地上月CPI升1% 遜預期
內地上月CPI升1% 遜預期
恒大傳公布重組條款 尋求清盤聆訊再延期
恒大傳公布重組條款 尋求清盤聆訊再延期
虛幣銀行Silvergate結業清算 空軍累賺61億 比特幣陪跌2%
虛幣銀行Silvergate結業清算 空軍累賺61億 比特幣陪跌2%
美首兩月裁18萬人 14年來同期新高
美首兩月裁18萬人 14年來同期新高
蘋果傳改組海外管理層 印度市場升格
蘋果傳改組海外管理層 印度市場升格
張兆聰：中移動股息率高 吸引北水
張兆聰：中移動股息率高 吸引北水
植耀輝：鐵塔增長慢 吸引力一般
植耀輝：鐵塔增長慢 吸引力一般
葉創成：再減持超媒體 小注買安東油服
葉創成：再減持超媒體 小注買安東油服
技術取勝：國泰下探7元關支持
技術取勝：國泰下探7元關支持
盧駿匡：恒指不失19783點 後市仍看好
盧駿匡：恒指不失19783點 後市仍看好
劉思明：TVB基本因素弱 跟炒小心接火棒
劉思明：TVB基本因素弱 跟炒小心接火棒
周顯：炒作中型股需時
周顯：炒作中型股需時
湯文亮：領展傷透支持者的心
湯文亮：領展傷透支持者的心
大馬經濟續升 4類住宅獲看好
大馬經濟續升 4類住宅獲看好
「第二家園」只批長期居留
「第二家園」只批長期居留
上月BSD成交升八成 創8個月新高 較谷底彈兩倍 業界：未全面反映通關後市况
上月BSD成交升八成 創8個月新高 較谷底彈兩倍 業界：未全面反映通關後市况
五新盤周末共推售441伙搶客
五新盤周末共推售441伙搶客
許家印布力徑銀主盤放售 市值8.8億
許家印布力徑銀主盤放售 市值8.8億
交吉盤大減 太古城連租約1100萬沽
交吉盤大減 太古城連租約1100萬沽
樂風等鴨脷洲舊樓月底強拍 底價1.57億
樂風等鴨脷洲舊樓月底強拍 底價1.57億