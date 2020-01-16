TVB回吐15% 券商持倉揭散戶高位接貨

除伙淘寶外 將與其他平台合作

TVB連日來除了股價大升，成交亦非常活躍，昨天跌市仍繼續大手成交約8900萬股，涉資12.5億元，近5個交易日已有逾2.9億股轉手，佔已發行股本近七成。本報翻查中央結算券商持倉顯示，中資行海通國際持倉周三（3月8日）較周一（3月6日）大減650萬股，由佔已發行股本約2.89%減半至1.4%（見表）；花旗同期亦減持約130萬股。以散戶參與較多的匯豐同期持倉則增加170萬股，富途更增倉約380萬股。在T+2交收機制下，券商3月8日持倉反映截至本周一的交易，券商持倉變化相信反映TVB首兩日大成交炒上，以散戶接貨居多，個別中外大行股東則趁高減持。

TVB昨日再高開17.9元，曾升34%，但其後反覆向下，中午收市前轉升為跌。中午集團公告，預期未來對旗下藝員主持及舉行該等電子商貿直播節目的需求持續，除將繼續與淘寶合作，未來亦將致力與其他中國內地電子商貿平台發展類似的合作伙伴關係。然而，集團指在中國內地的電子商貿直播活動仍處於早期階段，未來對集團的貢獻尚未能確定。午後開市TVB進一步轉弱，以接近全日低位收市。