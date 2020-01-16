經濟

TVB回吐15% 券商持倉揭散戶高位接貨

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）上周宣布與淘寶合作直播帶貨活動，刺激股價於六日內累升2.6倍。TVB昨就有關直播帶貨的新業務作進一步披露，透露除會繼續與淘寶合作，未來亦將與其他中國內地電子商貿平台發展類似的合作伙伴關係，但暫未能確定有關業務對集團未來的貢獻。TVB昨回吐15%至11.4元，終止六連升的勢頭，部分日前跟升的傳媒股亦見回軟，其中香港科技探索（1137）瀉一成。

除伙淘寶外 將與其他平台合作

TVB連日來除了股價大升，成交亦非常活躍，昨天跌市仍繼續大手成交約8900萬股，涉資12.5億元，近5個交易日已有逾2.9億股轉手，佔已發行股本近七成。本報翻查中央結算券商持倉顯示，中資行海通國際持倉周三（3月8日）較周一（3月6日）大減650萬股，由佔已發行股本約2.89%減半至1.4%（見表）；花旗同期亦減持約130萬股。以散戶參與較多的匯豐同期持倉則增加170萬股，富途更增倉約380萬股。在T+2交收機制下，券商3月8日持倉反映截至本周一的交易，券商持倉變化相信反映TVB首兩日大成交炒上，以散戶接貨居多，個別中外大行股東則趁高減持。

TVB昨日再高開17.9元，曾升34%，但其後反覆向下，中午收市前轉升為跌。中午集團公告，預期未來對旗下藝員主持及舉行該等電子商貿直播節目的需求持續，除將繼續與淘寶合作，未來亦將致力與其他中國內地電子商貿平台發展類似的合作伙伴關係。然而，集團指在中國內地的電子商貿直播活動仍處於早期階段，未來對集團的貢獻尚未能確定。午後開市TVB進一步轉弱，以接近全日低位收市。

上 / 下一篇新聞

港鐵多賺3% 車務營運虧損擴至47億 賣樓賺逾百億 料票價機制年中有檢討結果
港鐵多賺3% 車務營運虧損擴至47億 賣樓賺逾百億 料票價機制年中有檢討結果
部署推3項目招標 供應4500伙住宅
部署推3項目招標 供應4500伙住宅
太古基本溢利跌10% 太地指中港銷售返近疫前
太古基本溢利跌10% 太地指中港銷售返近疫前
大劉攜愛女逛太古廣場
大劉攜愛女逛太古廣場
領展供股權走勢波動 首日跌21%
領展供股權走勢波動 首日跌21%
京東全年多賺64% 擬每年派息 末期息派0.31美元 ADS初段挫6%
京東全年多賺64% 擬每年派息 末期息派0.31美元 ADS初段挫6%
佳兆業昨晚連發業績 首家財困內房復牌
佳兆業昨晚連發業績 首家財困內房復牌
Prada全年盈利增長58%
Prada全年盈利增長58%
中東東南亞帶動 佐丹奴去年多賺41%
中東東南亞帶動 佐丹奴去年多賺41%
九倉去年核心純利挫92% 內地樓市低迷 減值撥備60億創新高
九倉去年核心純利挫92% 內地樓市低迷 減值撥備60億創新高
內地上月CPI升1% 遜預期
內地上月CPI升1% 遜預期
恒大傳公布重組條款 尋求清盤聆訊再延期
恒大傳公布重組條款 尋求清盤聆訊再延期
虛幣銀行Silvergate結業清算 空軍累賺61億 比特幣陪跌2%
虛幣銀行Silvergate結業清算 空軍累賺61億 比特幣陪跌2%
美首兩月裁18萬人 14年來同期新高
美首兩月裁18萬人 14年來同期新高
蘋果傳改組海外管理層 印度市場升格
蘋果傳改組海外管理層 印度市場升格
張兆聰：中移動股息率高 吸引北水
張兆聰：中移動股息率高 吸引北水
植耀輝：鐵塔增長慢 吸引力一般
植耀輝：鐵塔增長慢 吸引力一般
葉創成：再減持超媒體 小注買安東油服
葉創成：再減持超媒體 小注買安東油服
技術取勝：國泰下探7元關支持
技術取勝：國泰下探7元關支持
盧駿匡：恒指不失19783點 後市仍看好
盧駿匡：恒指不失19783點 後市仍看好
劉思明：TVB基本因素弱 跟炒小心接火棒
劉思明：TVB基本因素弱 跟炒小心接火棒
周顯：炒作中型股需時
周顯：炒作中型股需時
湯文亮：領展傷透支持者的心
湯文亮：領展傷透支持者的心
大馬經濟續升 4類住宅獲看好
大馬經濟續升 4類住宅獲看好
「第二家園」只批長期居留
「第二家園」只批長期居留
上月BSD成交升八成 創8個月新高 較谷底彈兩倍 業界：未全面反映通關後市况
上月BSD成交升八成 創8個月新高 較谷底彈兩倍 業界：未全面反映通關後市况
五新盤周末共推售441伙搶客
五新盤周末共推售441伙搶客
許家印布力徑銀主盤放售 市值8.8億
許家印布力徑銀主盤放售 市值8.8億
交吉盤大減 太古城連租約1100萬沽
交吉盤大減 太古城連租約1100萬沽
樂風等鴨脷洲舊樓月底強拍 底價1.57億
樂風等鴨脷洲舊樓月底強拍 底價1.57億