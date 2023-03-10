部署推3項目招標 供應4500伙住宅

小濠灣流標項目今年將重新招標

港鐵期內與鐵路相關的經常性業務所帶來的利潤乏善足陳。雖然該集團的業績簡布進一步顯示，去年下半年度來自香港物業發展業務的稅後利潤只有約26.66億元，比上半年度入帳的77.47億元大為減少，亦按年減少57.2%，但是合計起來，亦足夠撐起港鐵去年整體利潤，情况如「一個救全家」。另一方面，該集團去年繼續預售港島南岸第一、二期，以及日出康城第十及十一期，待入帳的項目正陸續有來。同時港鐵亦批出百勝角通風樓物業發展項目，以及東涌牽引配電站物業發展項目的合約，涉及單位數目共2150個，這為未來新發展項目，再作準備。至於在港之外，港鐵錄得的售樓收益只有6700萬元。

投資物業方面，去年度除息稅前盈利為38億元，按年減6.1%。鄧智輝指，自從解除口罩令及通關後，旗下商場人流顯著增加，他對後市審慎樂觀，並認為商戶生意已大有起色，商場除少數一、兩個舖位未能出租外，出租率已達100%。年內集團會推出大圍及港島南岸商場，增加租盤組合。