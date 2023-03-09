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經濟
2023年3月9日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
國泰下半年主營業務轉賺23億 受累國航 去年虧損擴至65億
今年開始向港府償還優先股息
恒指挫483點 2萬關失而復得
利率期貨顯示 本月逾八成機率加息半厘
匯豐：內地監管改組利大銀行
內地租房平台自如擬港集資78億
TVB直播帶貨旺場 股價曾倍升 成交1.34億股刷新紀錄 佔已發行股本三成
聯通多賺16% 董事長：轉型創新企業
澳博去年虧損按年擴88%
越秀服務去年多賺16% 末期息0.109元
禤惠儀：渣打香港高級職位女性佔43%
領展供股權今起交易 每手理論價值460元
NOVO LAND 2B次輪171伙近沽清 新地即晚加推189伙 周日第三輪銷售
「甩名」購飛鵝山洋房 新港人慳逾1600萬辣稅
瑜一第1B期上樓書 首推不少於50伙
TOWNPLACE WEST KOWLOON下半年招租
「百份百」母公司4800萬購凱旋餅店舖
河畔花園本月首周連錄5成交
美債息倒掛逾1厘 41年首見 當時沃爾克大幅加息後 經濟長期衰退
美FTC查Twitter 裁員後會否影響私隱
巴郡申報再增持西方石油 涉資28億
張兆聰：中國復蘇利需求 冷吼上石化
技術取勝：中信股份或重拾跌軌
劉思明：港股前景不明 中字頭成避風港
周顯：發「大嶼幣」只益寡頭大賺
湯文亮：老臣子離職 怕舊東家出事
房協紅磡長者屋租住權費百餘萬
房協10年擬建3.5萬伙 相等於過去75年五成
技術取勝：中信股份或重拾跌軌
【明報專訊】中鐵建短線依然超買（圖）
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