TVB直播帶貨旺場 股價曾倍升 成交1.34億股刷新紀錄 佔已發行股本三成

明報記者 陳偉燊

TVB昨日股價抽高，並公布與淘寶的首場直播帶貨，累計觀看人數逾320萬，累計觀看人次超過485萬，最高在線人數超過3萬人，一度穩居淘寶直播間實時排行榜第二名，直播涵蓋各類商品。雖然該股股價大升，但只見匯豐銀行的持倉比例由本周一的38.06%，略增至38.18%。

首場淘寶直播帶貨

累計觀看人次逾485萬

TVB股價連日大升，TVB有份持股11.98%權益的邵氏兄弟控股（0953），亦獲投資者追捧，單日股價爆升近3.2倍，致TVB手上持股價值驟增至8673.5萬元。身兼TVB主要股東兼非執行董事的黎瑞剛手上之邵氏兄弟控股29.94%持股，亦頓時增值至17.57億元。

另據本報了解，大正資本近月並沒有增持或減持TVB的紀錄，依昨日TVB收市價計算，該公司在TVB的股份投資，帳面約賺2.01億元。另在TVB持股約3.9%的邵氏基金會，手上TVB價值突破2億元，達2.29億元左右。

邵氏兄弟股價飈逾3倍

其他股價向來低殘及乏人注意的影視傳媒股昨日亦獲投資者追捧，當中英皇文化產業（0491）、港科探索及有線寬頻（1097）分別大升93.18%、27.58%及19.23%。港科探索市值排名更一度與TVB兩度調換。昨早TVB曾經大升超過98%，市值便以暴增，一度超越港科探索。轉入午市，港科探索的股價升幅曾擴大至43.5%，就算其後升幅收窄，仍以市值62.78億元爬頭，比TVB收市時的市值58.69億元為高，兩者市值叮當馬頭。港科探索罕見獲北水捧場，深港通錄淨流入1.54億元，打入十大活躍股。

投資者在TVB與港科探索鬥追價搶貨同時，港科探索亦公布旗下HKTVmall加強發展直播購物頻道「HKTVLive」的直播系統功能，預計於5月正式推出，聚焦香港市場。

「HKTVLive」直播功能5月推

儘管於2月有農曆新年後的季節性影響，但該月旗下電子商貿業務已有上調的表現，日均訂單總商品交易額由1月的2140萬元，增至2月的2220萬元。日均訂單數量由一月之4.57萬張，增至2月的4.84萬張。2月份平均單值為458元，按月減少2.1%，按年減少11.1%。