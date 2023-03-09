匯豐：內地監管改組利大銀行

匯豐報告認為，新架構簡化監管機構的報告層級，增進監管協調。大型銀行過去跟貼國家利益，營運較穩定保守，料會是改革的受惠者，加強監管也會擴闊高質素與低質素銀行間之差異，行業龍頭得到更多市佔率，銀行在監管灰色地帶得利空間縮小。

匯豐偏好建行（0939）和工行（1398），因為其資產質素、資本水平較同業為強。不過銀保監撤銷出乎預期，監管改革初期或產生不確定性和效率降低，而且監管收緊或限制銀行活動和創新能力，對短期利潤或有負面影響。

摩根士丹利報告稱，新架構將相似職能集中，金監局負責日常監管，人行則更關注宏觀政策，人行縣級分行關閉部分人手轉移至金監局，將加強金監局監管能力。除了機構轉變，該行指亦要關注新任官員人選，包括負責金融的副總理和人行行長，將關係未來監管模式的改變。

彭博：中央監管效率增

惟政策失誤傷害大

方案亦將地方金融監管，改以中央派駐當地機構為主的體制，彭博經濟研究認為，新方案增強中央監管權力和效率，由中央直接參與地方層面的金融監督，增強實施政策，有利遏止金融風險，特別是地方政府債務和房地產風險，惟從另一角度，有效、嚴格地執行失誤的政策，可能給經濟造成更大的傷害。