利率期貨顯示 本月逾八成機率加息半厘

聯儲局將於本月22日的議息會後同時更新經濟預期，市場認為，聯儲局官員對今年底利率預測，將自去年12月的5厘至5.25厘進一步提高。貝萊德報告認為，有合理預測聯儲局將加息至6厘，並保持高息一段長時間。高盛預期聯儲局本月會將年底利率區間預測提高0.5厘，至5.5厘至5.75厘，該行也將今次加息周期峰值調升至該水平，不過仍維持3月加息0.25厘的預期。據芝商所FedWatch工具顯示，市場主要預期聯儲局將在6月加息至5.5厘至5.75厘頂位，今年內不會減息。

港匯跌近弱方 拆息上揚

受加息再度加速預期提振，美匯指數昨日早上曾經升至105.9點附近，再創去年12月初以來高位，港匯連續3日跌至7.85弱方兌換保證水平，不過未觸發金管局承接港元沽盤；加上季結臨近，昨日1個月港元拆息升14.98點子（1厘等於100點子）至3.2472厘，再創近兩個月高位，與銀行資金成本關係較大的3個月拆息則上升4.15點子，至3.86518厘。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，金管局上月兩度承接港元沽盤，1個月拆息短期將反覆升至4厘水平。本港銀行或因資金成本壓力，或於本月美國議息會議恢復上調最優惠利率，幅度約0.125厘至0.25厘，以「細P」計算則為5.75厘至5.825厘。