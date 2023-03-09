利率期貨顯示 本月逾八成機率加息半厘

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾周二在國會聽證會表示，基於最近經濟數據強於預期，最終利率水平或高於早前預期，若數據顯示需要加快收緊貨幣政策，當局將準備加快加息步伐。是次為聯儲局去年12月降低每次加息幅度後，鮑威爾首次公開表示或再加快加息，昨日市場對下次會議（3月22日）加息半厘的預期升至約八成（見圖），貝萊德更預期本輪利率高位將升至6厘。
聯儲局將於本月22日的議息會後同時更新經濟預期，市場認為，聯儲局官員對今年底利率預測，將自去年12月的5厘至5.25厘進一步提高。貝萊德報告認為，有合理預測聯儲局將加息至6厘，並保持高息一段長時間。高盛預期聯儲局本月會將年底利率區間預測提高0.5厘，至5.5厘至5.75厘，該行也將今次加息周期峰值調升至該水平，不過仍維持3月加息0.25厘的預期。據芝商所FedWatch工具顯示，市場主要預期聯儲局將在6月加息至5.5厘至5.75厘頂位，今年內不會減息。
港匯跌近弱方 拆息上揚
受加息再度加速預期提振，美匯指數昨日早上曾經升至105.9點附近，再創去年12月初以來高位，港匯連續3日跌至7.85弱方兌換保證水平，不過未觸發金管局承接港元沽盤；加上季結臨近，昨日1個月港元拆息升14.98點子（1厘等於100點子）至3.2472厘，再創近兩個月高位，與銀行資金成本關係較大的3個月拆息則上升4.15點子，至3.86518厘。
經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，金管局上月兩度承接港元沽盤，1個月拆息短期將反覆升至4厘水平。本港銀行或因資金成本壓力，或於本月美國議息會議恢復上調最優惠利率，幅度約0.125厘至0.25厘，以「細P」計算則為5.75厘至5.825厘。